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Недвижимость

Псковичам напомнили, как снять арест с объектов недвижимости

18.11.2021 09:15|ПсковКомментариев: 0

Каков должен быть порядок действий при снятии ареста с объектов недвижимости, Псковской Ленте Новостей рассказали в пресс-службе регионального управления Росреестра.

«Понятие "арест имущества" предполагает то, что у собственника отсутствует право распоряжения определенным имуществом по своему усмотрению, то есть он не может продать, подарить или обменять объект недвижимости. Порядок снятия ареста аналогичен его наложению», – отметила эксперт кадастровой палаты по Псковской области Светлана Кротова.

Порядок и условия снятия запрета зависят от оснований его наложения. Так, в случае наложения обременения по инициативе самого собственника недвижимого имущества право снять его имеет именно он. В этих целях нужно подготовить заявление о снятии запрета на совершение регистрационных действий с недвижимостью. Заявление следует направлять через обращение в МФЦ.

Если ограничения наложили ввиду судебного разбирательства, то снятие ограничений может произойти только после вынесения соответствующего постановления, то есть органом, который вынес этот запрет.

Если же причиной ограничения права распоряжаться принадлежащим собственнику недвижимым имуществом стали неоплаченные штрафы ГИБДД, долги за коммунальные услуги, не внесенные налоги, сборы или алименты, то это ограничение может снять специальное постановление, вынесенное судебным приставом-исполнителем. Оно направляется в управление Росреестра, которое прекращает запись об аресте (запрете) в ЕГРН.

Теги: #Росреестр #кадастровая палата #арест имущества
Источник: Псковская Лента Новостей
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