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Недвижимость

В Росреестре назвали причину конфликтов между владельцами соседних участков

23.11.2021 21:00|ПсковКомментариев: 0

Именно отсутствие точно определенных границ становится причиной большинства конфликтов между владельцами смежных земельных участков. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном ФГБУ «ФКП Росреестра».

В филиале рассказали, что если собственник проводит межевание, то в Единый государственный реестр недвижимости вносятся точные границы его участка. Таким образом он защищает свои права и сводит к минимуму возникновение споров.

«Наличие четко установленных границ позволяет без лишних проблем совершать с участком любые операции и сделки. Кроме того, межевание поможет исправить возможные ошибки, в том числе сведения о фактически используемой площади. Ошибочные сведения  могут стать причиной неверного определения её стоимости и, как следствие, неверного определения размера налога», - комментирует эксперт Кадастровой палаты по Псковской области Валентина Морозова.

Вся необходимая информация содержится в выписке из ЕГРН. Если в реестре не окажутся нужные сведения, то в выписке будет особая отметка: «Границы земельного участка не установлены в соответствии с требованиями земельного законодательства».
Получить выписку можно на сайте Росреестра, а также на сайте подведомственного ФГБУ «ФКП Росреестра». Кроме того, можно воспользоваться сервисом «Публичная кадастровая палата». Найти конкретный объект на ней проще всего по адресу. Если в окне описания объекта стоит отметка «без координат границ» или площадь указана как декларированная, значит, границы участка не установлены.

Межеванием земли занимаются кадастровые инженеры. Именно они проводят все нужные измерения и расчеты. По закону каждый специалист обязан состоять в специализированной саморегулируемой организации. СРО контролируют деятельность своих членов и рассматривают жалобы, если работы провели с нарушениями.

Получить информацию о конкретном инженере можно на сайте Росреестра в разделе «Государственный реестр кадастровых инженеров». Там содержатся данные о наличии у него специального образования, квалификационного аттестата, подтверждение его членства в СРО.

Специалист выезжает на место и проводит необходимые замеры. После ознакомления с результатами границы согласовывают с владельцами смежных участков. Затем инженер составляет межевой план.

Уточнение границ проводится на основании сведений, которые содержатся в правоустанавливающем документе. Дополнительно могут использоваться сведения определявшие местоположение участка при его образовании. Если таковых нет — уточнение проводится в соответствии с границами, существующими на местности 15 и более лет и закрепленными с использованием природных объектов или объектов искусственного происхождения.

Правообладатели смежных участков должны подтвердить свое согласие, подписав акт согласования. В противном случае они могут отправить свои возражения кадастровому инженеру. Возражения фиксируются в акте согласования местоположения границ, а также прилагаются к межевому плану.

Далее документы нужно передать в Росреестр. При наличии обоснованных возражений учетно-регистрационные действия приостановят, а решать разногласия соседям придется уже в судебном порядке.

Теги: #Росреестр #земельные споры #земельные участки
Источник: Псковская Лента Новостей
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