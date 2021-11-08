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На вопросы псковичей о противодействии коррупции ответят сотрудники Росреестра

25.11.2021 19:40|ПсковКомментариев: 0

Региональное управление Росреестра проведет несколько «горячих линий», во время которых специалисты по телефону проконсультируют псковичей по вопросам противодействия коррупции. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном управлении Росреестра.

Проведение «горячих линий» планируется 26 и 29 ноября, а также 8 декабря с 12.00 до 13.00. В эти дни можно будет получить консультацию по телефону в Пскове 68-74-06.

На вопросы жителей региона ответит начальник отдела государственной службы, кадров, по защите государственной тайны и мобилизационной подготовки Наталья Петренко.

Кроме того, в круглосуточном режиме в управлении работает «телефон доверия». Это канал связи с гражданами и организациями, созданный в целях оперативного реагирования на возможные коррупционные проявления в деятельности служащих Росреестра и работников подведомственных организаций, а также для обеспечения защиты прав и законных интересов граждан.

Звонки на «телефон доверия» псковского Росреестра принимаются по номеру: 8(8112) 62-10-41 ежедневно, без выходных и перерывов. Телефон оснащен системой записи поступающих обращений (функция «автоответчик»).

Теги: #Росреестр #горячая линия #коррупция
Источник: Псковская Лента Новостей
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