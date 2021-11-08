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О причинах задержки строительства на Завеличенской рассказал руководитель «Псковжилстроя»

29.11.2021 13:44|ПсковКомментариев: 0

Один из двух новых домов на Завеличенской улице будет сдан до конца текущего года. Почему произошла задержка строительства, объяснил руководитель компании «Псковжилстрой» Владислав Абрамов.

«Есть у нас два дома: один сильно задерживается, другой - поменьше. В этом году один из них сдадим, какие бы трудности не предстояло преодолеть. Причины те же самые, что я говорил: локдаун, из-за которого мы почти год не работали, была нехватка рабочей силы. Работники у нас из Средней Азии в основном, и их просто сюда не пустили. Также произошла задержка, потому что стройматериалы подорожали, мы пошли в убыток» - прокомментировал ситуацию Владислав Абрамов во время интервью телеканалу «Россия 24»

Он также отметил, что процент прибыли от квартир (7-8%) уходит на покупку строительных материалов. 

В основном клиенты с пониманием отнеслись к неустойке. «В большей степени это не наша вина. Никто не мог предположить, что у нас будет ковид, что материалы будут так сильно дорожать», - заметил руководитель и добавил, что компания предлагает компенсацию в виде ремонта или денежных средств.

Теги: #строительство #Псковжилстрой
Источник: Псковская Лента Новостей
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