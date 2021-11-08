О причинах задержки строительства на Завеличенской рассказал руководитель «Псковжилстроя»

Один из двух новых домов на Завеличенской улице будет сдан до конца текущего года. Почему произошла задержка строительства, объяснил руководитель компании «Псковжилстрой» Владислав Абрамов.
«Есть у нас два дома: один сильно задерживается, другой - поменьше. В этом году один из них сдадим, какие бы трудности не предстояло преодолеть. Причины те же самые, что я говорил: локдаун, из-за которого мы почти год не работали, была нехватка рабочей силы. Работники у нас из Средней Азии в основном, и их просто сюда не пустили. Также произошла задержка, потому что стройматериалы подорожали, мы пошли в убыток» - прокомментировал ситуацию Владислав Абрамов во время интервью телеканалу «Россия 24»
Он также отметил, что процент прибыли от квартир (7-8%) уходит на покупку строительных материалов.
В основном клиенты с пониманием отнеслись к неустойке. «В большей степени это не наша вина. Никто не мог предположить, что у нас будет ковид, что материалы будут так сильно дорожать», - заметил руководитель и добавил, что компания предлагает компенсацию в виде ремонта или денежных средств.