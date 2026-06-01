Банки сильно сокращают запрашиваемые суммы по ипотеке – исследование 

Банки стали чаще сокращать суммы ипотечных кредитов по сравнению с запросами клиентов, следует из данных Банка России. В IV квартале 2025 года разрыв между желаемым и одобренным размером займа достиг примерно трети. В среднем россияне запрашивали у банков 6,1 млн рублей, тогда как финансовые организации были готовы предоставить лишь 4,1 млн.

Еще кварталом ранее разница составляла около 21%. Это свидетельствует о том, что банки постепенно ужесточают подход к оценке заемщиков и становятся осторожнее при согласовании крупных сумм.

Одновременно снизилась и доля одобрений по ипотечным заявкам. По данным Национального бюро кредитных историй, в IV квартале прошлого года банки одобряли лишь 30–37% обращений. Годом ранее показатель находился в диапазоне 43–51%, пишут «Известия».

Ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова отметила, что сокращение суммы кредита почти на треть становится серьезным препятствием для покупателей жилья. По ее словам, недостающие средства заемщикам приходится искать самостоятельно, поскольку столь значительные скидки со стороны застройщиков встречаются крайне редко.

Директор департамента розничных продуктов Абсолют Банка Виталий Костюкевич пояснил, что после получения предварительного одобрения у клиента обычно остается до двух месяцев на подбор подходящего объекта недвижимости. За это время заемщик может пересмотреть параметры покупки и выбрать более доступный вариант жилья.

В пресс-службе банка «Новиком» напомнили, что предварительное решение по ипотеке носит ориентировочный характер. Окончательная сумма кредита определяется после проверки документов, анализа доходов клиента и оценки приобретаемой недвижимости.

