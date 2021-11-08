Недвижимость

Более четырех тысяч прав собственности на учтенную недвижимость внес в ЕГРН псковский Росреестр

Сведения о правах на 4 127 ранее учтенных объекта недвижимости внесли в Единый государственный реестр недвижимости сотрудники управления Росреестра по Псковской области с 29 июня по 1 декабря. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ведомстве.

В управлении состоялась рабочее совещание с ответственными за организацию работы по выявлению правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости на территории региона. В мероприятии приняли участие сотрудники псковского Росреестра, а также на него пригласили представителей администрации города Пскова, управления цифрового развития, управления МВД, Федеральной налоговой службы, управления по местному самоуправлению.

В ходе совещания сотрудники региональных ведомств выработали определенный алгоритм действий по поиску правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости, в том числе земельных участков, озвучили проблемные вопросы, которые возникли у них в результате реализации Федерального закона № 518-ФЗ.

«С 29 июня по 1 декабря 2021 года управление Росреестра зарегистрировало в Едином государственном реестре недвижимости 4127 прав собственности на ранее учтенные объекты и внесло сведения о 2 правообладателях по заявлению органов местного самоуправления», - сообщила заместитель руководителя Елена Шефова.

Напомним, 29 июня вступил в силу Федеральный закон от 30.12.2020 № 518-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», который принят с целью наполнения Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) сведениями о правообладателях таких объектов, а также направлен на защиту прав и имущественных интересов граждан.

Органы местного самоуправления осуществляют работу по выявлению правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости, если права на такие объекты недвижимости возникли и правоустанавливающие документы на них оформлены до дня вступления в силу Федерального закона от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним», при этом такие права не зарегистрированы в ЕГРН.