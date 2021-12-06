Недвижимость

Россиян начнут штрафовать за самовольное остекление балкона

С 1 марта 2022 года вступят в силу новые правила, запрещающие самостоятельную обшивку или остекление балконов. Об этом говорится в приказе Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ.

Согласно приказу «Об утверждении правил пользования жилыми помещениями», подобные изменения запрещается проводить нанимателям в квартирах и домах, которые используются по договору социального найма, договору специализированного жилого найма и договору найма жилого помещения жилищного фонда социального использования.

Собственникам жилья необходимо получить специальное разрешение на перепланировку балкона. Чтобы убедиться, что возможность изменений предполагается проектом строительства дома, следует обратиться в архитектурную инспекцию. Чтобы несколько облегчить задачу, можно узнать у соседей, имеется ли у них подобное разрешение, пишет газета «Известия».

В случае его наличия собственник жилья может воспользоваться действующим проектом, к нему приложить специально составленный документ, в котором указываются ряд характеристик: цвет, размер, вес, используемые материалы, после чего прикрепить к ним справку от управляющей компании, в которой подтверждается соответствие остекления вашего балкона общей архитектурной концепции.

В том случае, если соседи не располагают необходимым разрешением, придется самостоятельно направить заявку на рассмотрение проекта и его согласование в архитектурном управлении.

Кроме того, с 1 марта 2022 года в России утратят силу нынешние правила пользования жилыми помещениями от 2006 года. Начнут действовать новые — согласно постановлению правительства от 6 сентября 2021 года №1498. Они будут действовать шесть лет.

Одно из изменений правил касается того, что для лиц, которые пользуются государственными квартирами по договорам социального найма, вводится обязанность о немедленном сообщении наймодателю о неисправностях жилого помещения или сантехники и другого оборудования в нем. Действующие в настоящее время правила требуют сообщать об этом в муниципалитет только в случае необходимости.