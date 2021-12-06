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Порядок оформления наследства напомнили жителям Псковской области

06.12.2021 20:40|ПсковКомментариев: 0

Наследство необходимо принять в течение шести месяцев со дня открытия. Это можно сделать двумя способами: подать заявление нотариусу или совершить действия, свидетельствующие о фактическом принятии наследства. Об этом жителям Псковской области напомнили в ФГБУ «ФКП Росреестра» по региону. 

«Для принятия наследства в течение шести месяцев со дня смерти наследодателя необходимо подать нотариусу по месту открытия наследства (последнему месту жительства наследодателя) заявление о принятии наследства или заявление о выдаче свидетельства о праве на наследство. Предварительно можно проверить, не открыто ли наследственное дело другими наследниками, на официальном сайте Федеральной нотариальной палаты с помощью сервиса "Поиск наследственного дела" в разделе "Справочная - Поиск наследственных дел". Запрос должен содержать фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения и дату смерти наследодателя. При подаче заявления потребуется паспорт либо иной документ, удостоверяющий личность. Нотариус обязан разъяснить, какие документы необходимо еще представить для получения свидетельства о праве на наследство», – рассказала эксперт Кадастровой палаты по Псковской области Валентина Морозова.

Заявление может подать лично наследник, представитель наследника, его также может передать с другим человеком или отослать по почте. В последних двух случаях подпись наследника должна быть надлежащим образом засвидетельствована. При этом доверенность на передачу заявления другим лицом не требуется. Другой человек может также представить заявление в электронной форме, в таком случае равнозначность заявления документу на бумажном носителе должна быть удостоверена. Принятие наследства через представителя возможно, если в доверенности специально предусмотрено полномочие на принятие наследства. Для принятия наследства законным представителем доверенность не требуется.

За выдачу нотариусом свидетельства о праве на наследство необходимо уплатить госпошлину. От уплаты госпошлины освобождаются, в частности, наследники, не достигшие совершеннолетия ко дню открытия наследства, а также лица при наследовании квартиры, если они проживали совместно с наследодателем на день его смерти и продолжают проживать в этой квартире после его смерти.

Также наследник должен иметь свидетельство о праве на наследство. По общему правилу получить его можно по истечении шести месяцев со дня открытия наследства. Если имеются достоверные данные о том, что кроме лиц, обратившихся за выдачей свидетельства, иных наследников, имеющих право на наследство или его соответствующую часть, не имеется, свидетельство могут выдать до истечения шестимесячного срока.

Некоторое имущество, права на имущество, полученное по наследству, подлежат государственной регистрации в соответствующих органах, например, право собственности на квартиру. Полученное свидетельство о праве на наследство является одним из оснований такой регистрации. После выдачи свидетельства о праве на наследство нотариус обязан представить в Росреестр заявление о государственной регистрации права и прилагаемые к нему документы. Проведенная государственная регистрация права собственности удостоверяется выпиской из Единого государственного реестра недвижимости.

Наследник считается принявшим наследство при совершении действий, свидетельствующих о фактическом его принятии, в частности действий по управлению, распоряжению и пользованию наследственным имуществом, поддержанию его в надлежащем состоянии, в которых проявляется отношение наследника к наследству как к собственному имуществу.

Можно вселиться в квартиру наследодателя, сделать там ремонт, установить новые замки и охранную сигнализацию. Также возможно оплатить долги наследодателя или получить от других лиц причитавшиеся ему деньги. Указанные действия должны быть совершены в пределах шестимесячного срока, установленного для принятия наследства. Получение компенсации на оплату ритуальных услуг и социального пособия на погребение не свидетельствует о фактическом принятии наследства. Документами, подтверждающими фактическое принятие наследства, являются, например: квитанции об уплате налогов, коммунальных платежей, договоры о проведении ремонта в квартире. При отсутствии возможности представить такие документы можно обратиться в суд с заявлением об установлении факта принятия наследства, а при наличии спора о праве - с соответствующим исковым заявлением. Указанные документы, а также заявление о выдаче свидетельства о праве на наследство необходимо подать нотариусу по месту открытия наследства (последнему месту жительства наследодателя). Госпошлина при этом уплачивается в установленном законом порядке. Порядок получения свидетельства при фактическом принятии наследства аналогичен порядку его получения при подаче заявления нотариусу.

Теги: #Росреестр #Псковская область #наследство
Источник: Псковская Лента Новостей
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