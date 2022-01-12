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Недвижимость

Псковичам рассказали о рисках при покупке жилья с прописанными в нем детьми

19.01.2022 12:31|ПсковКомментариев: 0

Как купить и продать недвижимость, в которой прописан несовершеннолетний, рассказали жителям Псковской области в региональном управлении Росреестра.

Фото: управление Росреестра по Псковской области

Детские права охраняются законом, поэтому они должны контролироваться родителями или иными законными представителями. При этом действия родителей, опекунов или попечителей по управлению имуществом детей подпадают под юрисдикцию органов опеки и попечительства. Несовершеннолетний ребенок, не являющийся собственником, но прописанный в продаваемой квартире, увеличивает количество рисков для потенциального покупателя.

Многие стараются избежать таких сделок, но есть и другой выход – внимательно и ответственно подойти к покупке квартиры, отметили специалисты. Закон не запрещает продавать квартиру, в которой прописан несовершеннолетний, однако перед этим его придется выписать и зарегистрировать в другом месте.

«В соответствии со статьей 20 Гражданского кодекса местом жительства несовершеннолетнего ребенка, не достигшего четырнадцати лет, или граждан, находящихся под опекой, признается место жительства их законных представителей – родителей, усыновителей или опекунов. Перед продажей квартиры все предыдущие жильцы должны выписаться и прописаться в другом месте. Такую же процедуру придется проделать с несовершеннолетним ребенком, проживающем в данной квартире», – прокомментировал эксперт Кадастровой палаты по Псковской области Валентина Морозова.

Так, любое отчуждение имущества, при котором затрагиваются права несовершеннолетнего, проводится только с участием органов опеки и попечительства. Эта норма закона остается действительной, однако обходит стороной сделки с прописанными детьми.
В 2018 году в России упразднили норму, по которой родители могли продать квартиру, где был прописан ребенок, только с согласия органов опеки, отметили в управлении.

Если несовершеннолетний ребенок является собственником недвижимости, то без обращения в органы опеки не обойтись. Родители, усыновители и опекуны не могут по своей воле продать, обменять, подарить, сдать в аренду, разделить или выделить доли из имущества ребенка без предварительного разрешения органов опеки и попечительства, но выписать ребенка из квартиры родители или опекуны теперь могут самостоятельно. При этом важно соблюсти правило – не ухудшить жилищные условия ребенка.

Гражданский кодекс предусматривает обязательное участие органов опеки при продаже квартиры в тех случаях, когда прописанный ребенок находится под опекой или остался без попечения родителей. Несмотря на то, что разрешение органов опеки и попечительства не потребуется, определенные трудности в процессе переоформления имущественных прав могут появиться на этапе выписки ребенка. Выписывая несовершеннолетнего ребенка из квартиры, необходимо сразу же прописать его по новому месту жительства. 

После прописки родители должны проследить, чтобы новое место регистрации ребенка не отличалось по условиям проживания от первоначального. Например, если до этого несовершеннолетний ребенок жил в отдельной комнате, а после переезда оказался в одном помещении с другими детьми, то его права были ущемлены. Для того, чтобы снять ребенка с регистрации, нужно обратиться в МФЦ или паспортный стол.

Помимо этого, если в продаваемом жилье прописаны несовершеннолетние дети, эксперты рекомендуют обратить внимание на два момента:
- использовался ли при его покупке материнский капитал,
- была ли получена недвижимость в результате приватизации. 

Если при покупке недвижимости был использован материнский капитал, и ребенок не стал собственником, а просто зарегистрирован там, то покупателя может ждать неприятный сюрприз – от задержек со сроками проведения сделки до расторжения ее в судебном порядке. Теоретически продать жилье, купленное с использованием средств материнского капитала, без выделения долей детям нельзя. Однако, если покупатель не уточнит этот момент до сделки, то данный факт может не обнаружиться до регистрации перехода права собственности, а потом будет уже поздно, подчеркнули в Росреестре.

Повзрослевший ребенок, его законный представитель или органы опеки могут признать такую сделку недействительной, при этом недвижимость вернется продавцу, а денег покупатель может так и не получить, потому что с продавца будет нечего взыскать. 
Поэтому у продавца надо обязательно просить справку из ПФР об использовании или неиспользовании средств материнского капитала. Если он использовался, но доля в жилье ребенку не выделена, то перед продажей квартиры, родители должны сначала наделить собственностью несовершеннолетнего, а затем получить разрешение органов опеки и попечительства на сделку.

Также следует быть осторожным при покупке квартиры, которая в свое время была приватизирована. В такой ситуации следует уточнить, был ли прописан ребенок в этой квартире на момент ее приватизации или нет. Надо запросить расширенную выписку из домовой книги, в которой будет отражена история всех жильцов недвижимости с момента постройки дома. Там можно посмотреть, кто, когда и где был зарегистрирован, откуда прибыл, куда убыл и так далее. Если несовершеннолетний был зарегистрирован в таком жилье, то ему полагается доля в праве собственности. Если ребенка в свое время обделили, то после совершеннолетия он может обратиться в суд и признать сделку недействительной. Но, если ребенок был зарегистрирован в квартире уже после приватизации, то никаких прав на нее он не имеет. В остальных случаях сделка по купле-продаже жилья, где прописан несовершеннолетний ребенок, не вызывает каких-либо трудностей, заключили в управлении.

Теги: #недвижимость #Псковская область #продажа
Источник: Псковская Лента Новостей
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