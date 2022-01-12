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В эксплуатацию принят впервые построенный в Псковской области на деньги инвестора детский сад

20.01.2022 15:20|ПсковКомментариев: 0

В Пскове 19 января состоялось подписание акта ввода в эксплуатацию нового детского сада на улице Юности, 30. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в группе компаний «ЛУГ», на деньги и силами которой велось строительство.

Здание детского сада было построено по инвестиционному соглашению с администрацией Псковской области. Работы, включая подведение новых инженерных сетей, обошлись инвестору в 150 млн рублей. Впервые в Псковской области реализован проект возведения детского сада на средства частного инвестора с дальнейшей его передачей муниципалитету.

 

Заместитель генерального директора ГК «ЛУГ» Светлана Сибилькова подчеркнула пользу, которую принесет горожанам взаимодействие власти и бизнеса, а также важность комплексного развития территории для новоселов.

«Двенадцатый и четырнадцатый микрорайоны, которые мы застраиваем, за последние годы разрослись до масштабов небольшого города, - сказала Светлана Сибилькова. - Здесь живет столько людей, сколько не в каждом райцентре можно насчитать. Приоритетом для нас является комфортная жизнь новоселов. Надеюсь, новый садик внесет в это весомый вклад».

Детский сад начнет работу в качестве муниципального, то есть будет находиться в ведении управления образования города, прием детей будет вестись на общих основаниях и за стандартную для других садиков Пскова плату. Учреждение рассчитано на 140 мест или семь групп, в том числе, три ясельных.

 

Двухэтажное здание построено из улучшенной плиты с собственного завода «ДСК», прошедшего недавно модернизацию. Между двумя этажами запущен лифт Otis, рассчитанный, в том числе, на использование маломобильными людьми. Для этой же категории оборудован специальный санузел. Группы оснащены сантехникой и домофонами. Покрытие на полу в актовом и спортивном залах предназначено ля интенсивной эксплуатации. На пищеблоке смонтированы вытяжки. На уличной территории садика смонтированы игровые комплексы, рассчитанные на разный возраст воспитанников.

Теги: #новостройки #семья #дети
Источник: Псковская Лента Новостей
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