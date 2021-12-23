Общество

Детский сад на 140 мест откроется рядом с новостройками на Запсковье

На стадии подписания находятся документы о передаче городу нового детского сада на улице Юности, 30 в Пскове. Дошкольное учреждение возведено силами специалистов группы компании «ЛУГ», затраты частного инвестора составили 150 млн рублей. Это первый проект подобного рода в Псковской области, целиком реализованный на деньги частного бизнеса по инвестиционному соглашению с региональной администрацией.

Садик рассчитан на 140 мест, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей с технической приемки здания. В учреждении разместятся семь групп: три ясельных, младшая, средняя, старшая и подготовительная.

«Мы готовы отдать садик в город хоть сейчас, - заверила заместитель начальника отдела капитального строительства группы компаний «ЛУГ» Светлана Исекеева. - Нами выполнены все работы, муниципалитету останется закупить инвентарь и укомплектовать штат. Проект по технологическому оборудованию мы уже передали».

Каждая группа оснащена домофоном и сантехникой, в том числе бойлерами на случай отключения центрального горячего водоснабжения. Батареи убраны за деревянные экраны. В актовом и спортивном залах на полу постелено специальное износостойкое покрытие. На пищеблоке стоят вытяжки, выведены кабели для подключения электроплит. Закупка мебели и инвентаря заложены в бюджет города на следующий год.

В здании всего два этажа, между ними ходит грузопассажирский лифт Otis. Широкие двери лифта и ведущей к нему посадочной площадки предусмотрены для маломобильных групп населения, для них же оборудован отдельный санузел с поручнями. Таблички на всех дверях дублированы шрифтом Брайля.

Материал стен – трехслойные железобетонные панели, выполненные на собственном производстве – модернизированном заводе ДСК.

На территории установлены сертифицированные игровые комплексы, для каждой группы оборудована собственная прогулочная площадка.

К зданию подведены новые инженерные сети, построена дорога.

В группе компаний «ЛУГ», занимающейся комплексным развитием территории 12-го и 14-го микрорайонов Пскова, подчеркивают, что реализация проекта – яркий пример взаимодействия власти и бизнеса.