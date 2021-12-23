Впервые в Псковской области построили детский сад на деньги частного инвестора

На улице Юности, 30 в Пскове 23 декабря состоялась техническая приемка нового детского сада, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей. Здание возвели специалисты группы компаний «ЛУГ» в соответствии с инвестиционным соглашением, подписанным с администрацией Псковской области. Затраты на строительство составили 150 млн рублей.
В соответствии с документом инвестор обязался возвести и передать городу учреждение дошкольного образования. У группы компаний «ЛУГ» уже есть опыт сооружения детских садов, но на прошлых проектах предприятие выступало исключительно в роли подрядчика, строительство велось за счет бюджета. Нынешний проект был целиком реализован за счет инвестора. К объекту были подведены сети коммуникаций, построена дорога, обустроена прилегающая территория.
Детский сад будет передан муниципалитету, то есть окажется в ведении городского управления образования. Попасть в него можно будет на общих основаниях. Учреждение рассчитано на 140 мест, это семь групп, включая три ясельных.