Общество

Впервые в Псковской области построили детский сад на деньги частного инвестора

На улице Юности, 30 в Пскове 23 декабря состоялась техническая приемка нового детского сада, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей. Здание возвели специалисты группы компаний «ЛУГ» в соответствии с инвестиционным соглашением, подписанным с администрацией Псковской области. Затраты на строительство составили 150 млн рублей.

«Комплексное развитие территории – это новый тренд развития взаимодействия частного инвестора и власти. И это очень полезно для города, - отметила заместитель генерального директора группы компаний «ЛУГ» Светлана Сибилькова. - Посмотрите на Запсковье: что было и что стало. Здесь вырос новый город. А в городе кроме жилья есть все элементы коммерческой и социальной инфраструктуры. В свое время мы подписали инвестиционное соглашение с администрацией Псковской области, очень полезное для горожан».

В соответствии с документом инвестор обязался возвести и передать городу учреждение дошкольного образования. У группы компаний «ЛУГ» уже есть опыт сооружения детских садов, но на прошлых проектах предприятие выступало исключительно в роли подрядчика, строительство велось за счет бюджета. Нынешний проект был целиком реализован за счет инвестора. К объекту были подведены сети коммуникаций, построена дорога, обустроена прилегающая территория.

«С одной стороны, это серьезная нагрузка на компанию, с другой – социальную ответственность никто не отменял, - напомнила Светлана Сибилькова. - И развитие той территории, которую мы застраиваем, очень важно для наших новоселов. Как можно построить только дома, а все остальное где?»

Детский сад будет передан муниципалитету, то есть окажется в ведении городского управления образования. Попасть в него можно будет на общих основаниях. Учреждение рассчитано на 140 мест, это семь групп, включая три ясельных.