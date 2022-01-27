Недвижимость

Великолучанка выплатила долг, чтобы продать квартиру

Запрет на регистрационные действия подтолкнул решившую продать квартиру великолучанку оплатить долг. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областного УФССП.

В ОСП города Великие Луки на исполнении находилось производство в отношении великолучанки о взыскании задолженности по кредитным платежам в размере 264 тысяч рублей.

Взыскание было обращено на заработную плату женщины, а также на денежные средства, находящиеся на ее счетах. Также пристав вынес постановление о запрете на совершение действий регистрационного характера, что и стало действенной мерой для оплаты долга, отметили в управлении.

Должница обратилась к судебному приставу с просьбой снять запрет с недвижимого имущества в связи с его продажей. Ей разъяснили, что это возможно только после погашения задолженности в полном объеме. В результате женщина оплатила остаток задолженности в размере 211 тысяч рублей и исполнительский сбор в размере 18 тысяч рублей. Все ограничения, в том числе и запрет на регистрационные действия, были сняты. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.