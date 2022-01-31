Недвижимость

Платившей налоги за чужую землю псковичке посоветовали обратиться в МФЦ

В случае, если несколько лет человек по ошибке платил земельный налог за чужую территорию, ему стоит обратиться в МФЦ или в налоговую службу. Об этом на пресс-конференции в объединенном пресс-центре ПЛН и радио «Эхо Москвы» в Пскове сообщила начальник отдела налогообложения имущества УФНС России по региону Татьяна Волкова.

Онлайн-зритель пресс-конференции обратилась к специалистам с личным вопросом. Женщина рассказала, что уже несколько лет платила земельный налог за чужую территорию, поскольку, по ее словам, в сельсовете оказались ложные кадастровые данные.

«Чтобы исчислить земельный налог или налог на имущество физических лиц, налоговые органы используют только ту информацию, которая поступает из регистрирующих органов, то есть это не сельсовет, а, например, управление Росреестра по Псковской области», - отметила Татьяна Волкова.

В связи с этим она посоветовали женщине обратиться в любой МФЦ и подать туда соответствующие правоустанавливающие документы. Далее, по ее словам, эти данные передадут в налоговую службу. Также можно напрямую обратиться в ведомство, например, через личный кабинет налогоплательщика на официальном сайте ФНС России. «Тогда налоговый орган сам запросит в регистрирующих органах эту информацию. Если будут представлены уточненные сведения, то мы можем и полностью пересчитать налог, все зависит от ситуации», - пояснила специалист.