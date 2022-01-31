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Кадастровая оценка земельных участков пройдет в Псковской области в этом году

03.02.2022 12:59|ПсковКомментариев: 0

Государственная кадастровая оценка земельных участков будет проводиться каждые четыре года, а в городах федерального значения, если местные власти примут такое решение, - каждые два года. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в управлении Росреестра по Псковской области, государственную кадастровую оценку земельных участков должны провести во всех регионах в текущем году.

Это положение действует независимо от того, когда тот или иной регион проводил кадастровую оценку.

«Единовременная переоценка зданий, помещений, сооружений, объектов незавершенного строительства, машино-мест планируется в 2023 году. До сих пор по закону оценка должна проводиться каждые 3-5 лет (в городах федерального значения - каждые 2-5 лет). Решение об актуализации кадастровой стоимости принималось каждым регионом самостоятельно, это зачастую приводило к нарушению даже максимальной периодичности и к несправедливому и разному уровню налоговой нагрузки в разных регионах по однотипным объектам недвижимости. Проведение единых циклов государственной кадастровой оценки обеспечит по всей стране актуальную кадастровую стоимость на единую дату, по единой методологии», - прокомментировал эксперт Кадастровой палаты по Псковской области Светлана Волкова.

Переоценка недвижимости начинает действовать со следующего года. То есть новая кадастровая стоимость, установленная в этом году, будет применяться при вычислении налогов за 2023 год, которые нужно заплатить до декабря 2024 года.

Кадастровая стоимость недвижимости применяется не только для расчета налогов, но и для определения размеров арендной платы государственного или муниципального имущества или цены при продаже земельных участков, величины административных штрафов за нецелевое использование недвижимости. На 2022 год планируется переоценка земельных участков, на 2023-й - зданий и машино-мест.

В случае возникновения вопросов, связанных с кадастровой стоимостью по объектам недвижимости в Псковской области, необходимо обратиться в «Бюро технической инвентаризации и государственной кадастровой оценки». Его создали и наделили соответствующими полномочиями в соответствии с требованиями Федерального закона от 3 июля 2016 года №237-ФЗ «О государственной кадастровой оценке». Бюро находится по адресу: 180002, город Псков, улица Госпитальная, 3. Позвонить или отправить факс можно по номерам телефона: 8(8112)586060, 8(112)586804, 8(8112)586841. Кроме того, обратиться можно по адресу электронной почты: mail@bti-pskov.ru или на официальном сайте.

Теги: #Росреестр #кадастровая стоимость
Источник: Псковская Лента Новостей
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