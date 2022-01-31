Недвижимость

Определены участки для строительства жилья сиротам в Пскове

Вопросы коммунальной сферы и строительство домов для детей-сирот обсудил губернатор Псковской области Михаил Ведерников с главой администрации Пскова Борисом Елкиным.

«Для строительства многоквартирных домов для детей-сирот в Пскове определены три участка: в микрорайоне Любятово, в районе улицы Новгородской, в районе улицы Инженерной и на Запсковье. Площадки для строительства находятся в непосредственной близости к коммуникациям, что значительно ускорит работы», - сообщил губернатор в Instagram.

Глава региона отметил, что это будут малоквартирные дома, в которых будет по восемь квартир. «В этом году мы планируем построить четыре таких объекта. Если опыт будет позитивным, используем строительство таких домов как альтернативный вариант приобретения социальных квартир в уже готовых обычных многоквартирных домах», - добавил он.

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Также губернатор указал на то, что в районе улиц Народной и Красноармейской жители стали жаловаться на затопление подвалов канализационными водами.

«В домах действительно есть проблема с канализацией, в качестве первоочередных мер "Горводоканал" сейчас делает глобальную прочистку труб, чтобы избежать подтоплений. В дальнейшем планируем переложить часть труб, что позволит увеличить пропускную способность канализации и решить эту проблему окончательно», - рассказал Михаил Ведерников.

«Еще один вопрос касался уборки города, и, прежде всего, дворовых территорий. От жителей продолжает поступать большое количество жалоб. Администрация города силами контрольного управления Пскова сформировала график объезда дворовых территорий с составлением материалов по фактам ненадлежащей уборки. Поручил продолжить работу с управляющими компаниями, а в случае необходимости – подключать прокуратуру и областной комитет по контролю и надзору», - добавил губернатор.