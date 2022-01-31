Недвижимость

В России утвердили график распределения жилищных сертификатов в 2022 году

Почти 3 тысячи россиян смогут получить сертификаты на приобретение жилья за счет средств федерального бюджета в 2022 году. График выпуска и распределения таких документов утвердил председатель правительства Михаил Мишустин, сообщается на сайте кабмина.

Согласно информации в графике, на Псковскую область выделили два государственных жилищных сертификата в отношении участников ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф, пострадавших в результате этих аварий, и приравненных к ним лиц (сумма средств поддержки составляет около 7,3 млн рублей), а также один государственный жилищный сертификат в отношении граждан, выезжающих из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей (около 2,5 млн рублей).

«Сертификаты позволяют гражданам улучшить жилищные условия, переехав в населенные пункты, оснащенные всей необходимой социальной инфраструктурой, или же получить более комфортные квартиры в городах, где они уже проживают», - говорится в сообщении.

В 2022 году на эту меру поддержки в федеральном бюджете предусмотрено почти 11 млрд рублей. Рассчитывать на нее могут отдельные категории граждан, в их числе – чернобыльцы, вынужденные переселенцы, граждане, переезжающие из Байконура, районов Крайнего Севера и закрытых административно-территориальных образований, а также военнослужащие, сотрудники органов внутренних дел и МЧС. Помощь положена тем из них, кто по действующим нормативам нуждается в улучшении жилищных условий.

Работа ведется в рамках государственной программы «Обеспечение доступным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации».