«День новостроек» от ГК «Луг» прошел в Пскове

Три многоэтажных дома на улицах Инженерной, Народной и Дмитрия Яковлева ввели в эксплуатацию в Пскове сегодня, 3 марта. Мероприятие прошло в рамках «дня новостроек» от группы компаний «Луг», передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
Она обратила внимание, что все проекты компании ведутся без изменений в сроках и в рамках графиков. «Мы вводим в эксплуатацию дома, продолжаем развивать начатые проекты и закладываем новые», - отметила Светлана Сибилькова.
Представителям управляющих компаний сданного в эксплуатацию жилья вручили ключ, символизирующий передачу ответственности за многоэтажки. Получили ключи от квартир и новоселы-дольщики.
«Я не только менеджер компании, но и счастливый обладатель квартиры в доме на Народной. Наконец-то мы дождались сдачи новостройки и можем приступить к ремонту. Хочу выразить благодарность застройщику, что в такое сложное время получилось сделать все в срок», - высказалась дольщик, менеджер ГК «Луг» Светлана Малышева.
Светлана Сибилькова также подчеркнула, что дома на улицах Инженерной и Дмитрия Яковлева - это не единичные постройки, которые ввели в использование. «Это комплексное освоение территории. Это не значит, что мы построили один дом, сдали его и ушли. На улице Завеличенской №19 и №20 возводится еще два дома, также еще продолжаются работы на Инженерной», - добавила она.
Еще одна дольщица и владелица квартиры на Народной, 13 Юлия Важенина уточнила, что все оформленные на жилье документы были в порядке. «Приятно, наконец, получить ключи и приступить к ремонту», - сказала она.
Так, в работу сдали кирпично-монолитный дом переменной этажности (5-7 этажей) в жилом комплексе «Smart-квартал» на Инженерной, 123. В нем спроектировали 86 квартир, среди которых студии, однокомнатные, двухкомнатные и трехкомнатные. Количество новоселов в нем составило 250 человек. Помимо этого, на первом этаже найдется место для магазинов и различных сервисов для удобства жильцов.
Десятиэтажный кирпично-монолитный дом на Народной, 13 стал частью жилого комплекса «Приоритет». В нем находится 236 квартир, в каждой из которых от одной до четырех комнат. Жилье в многоэтажке приобрели 700 человек. В помещениях на первом этаже откроются объекты коммерческой инфраструктуры.
В крупнопанельном жилом доме на 16 этажей, расположенном на улице Дмитрия Яковлева, 4 в комплексе «Панорама Холл - Высотка на Завеличье», новоселами стали более 450 человек. В нем спроектировали студии, однокомнатные и двухкомнатные квартиры, всего их - 144.