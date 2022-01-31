Недвижимость

«День новостроек» от ГК «Луг» прошел в Пскове

Три многоэтажных дома на улицах Инженерной, Народной и Дмитрия Яковлева ввели в эксплуатацию в Пскове сегодня, 3 марта. Мероприятие прошло в рамках «дня новостроек» от группы компаний «Луг», передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«"День новостроек" - это собирательное название для сегодняшнего мероприятия, посвященного введению в эксплуатацию трех новостроек в Пскове. Это значительный объем вводимого жилья - не каждую неделю мы сдаем столько домов. Сейчас многие люди ощущают нестабильность, поэтому очень приятно, когда есть что-то стабильное, например недвижимость. Самое главное сегодня - это семейный очаг», - прокомментировала заместитель генерального директора группы компаний «Луг» Светлана Сибилькова.

Она обратила внимание, что все проекты компании ведутся без изменений в сроках и в рамках графиков. «Мы вводим в эксплуатацию дома, продолжаем развивать начатые проекты и закладываем новые», - отметила Светлана Сибилькова.

Представителям управляющих компаний сданного в эксплуатацию жилья вручили ключ, символизирующий передачу ответственности за многоэтажки. Получили ключи от квартир и новоселы-дольщики.

«Я не только менеджер компании, но и счастливый обладатель квартиры в доме на Народной. Наконец-то мы дождались сдачи новостройки и можем приступить к ремонту. Хочу выразить благодарность застройщику, что в такое сложное время получилось сделать все в срок», - высказалась дольщик, менеджер ГК «Луг» Светлана Малышева.

Светлана Сибилькова также подчеркнула, что дома на улицах Инженерной и Дмитрия Яковлева - это не единичные постройки, которые ввели в использование. «Это комплексное освоение территории. Это не значит, что мы построили один дом, сдали его и ушли. На улице Завеличенской №19 и №20 возводится еще два дома, также еще продолжаются работы на Инженерной», - добавила она.

Еще одна дольщица и владелица квартиры на Народной, 13 Юлия Важенина уточнила, что все оформленные на жилье документы были в порядке. «Приятно, наконец, получить ключи и приступить к ремонту», - сказала она.

Так, в работу сдали кирпично-монолитный дом переменной этажности (5-7 этажей) в жилом комплексе «Smart-квартал» на Инженерной, 123. В нем спроектировали 86 квартир, среди которых студии, однокомнатные, двухкомнатные и трехкомнатные. Количество новоселов в нем составило 250 человек. Помимо этого, на первом этаже найдется место для магазинов и различных сервисов для удобства жильцов.

Десятиэтажный кирпично-монолитный дом на Народной, 13 стал частью жилого комплекса «Приоритет». В нем находится 236 квартир, в каждой из которых от одной до четырех комнат. Жилье в многоэтажке приобрели 700 человек. В помещениях на первом этаже откроются объекты коммерческой инфраструктуры.

В крупнопанельном жилом доме на 16 этажей, расположенном на улице Дмитрия Яковлева, 4 в комплексе «Панорама Холл - Высотка на Завеличье», новоселами стали более 450 человек. В нем спроектировали студии, однокомнатные и двухкомнатные квартиры, всего их - 144.