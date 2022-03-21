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Недвижимость

Псковичам напомнили о возможности отказаться от земельного участка

21.03.2022 21:04|ПсковКомментариев: 0

Отказаться от права собственности на земельный участок можно в органе регистрации прав. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Кадастровой палаты по Псковской области. 

Заявление можно подать через МФЦ, по почте, а также в электронной форме через портал госуслуг или официальный сайт Росреестра. За регистрацию прекращения прав пошлина не уплачивается, рассказали в учреждении.

В России установлены основания прекращения права собственности, применимые к любому виду имущества (статья 235 ГК РФ). В соответствии со статьей 52 ЗК РФ отчуждение земельного участка осуществляется в порядке, установленном гражданским законодательством, с учетом ограничения оборотоспособности земельных участков. Право собственности на этот земельный участок прекращается с даты регистрации прекращения указанного права.

Согласно статье 56 Федерального закона от 13 июля 2015 №218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» регистрация прекращения права собственности на земельный участок вследствие отказа от соответствующего права собственности осуществляется на основании заявления собственника земельного участка, к которому прилагается правоустанавливающий документ на земельный участок.

«При государственной регистрации прекращения права собственности на земельный участок вследствие отказа от такого права осуществляется государственная регистрация права собственности субъекта РФ или муниципального образования, к собственности которых будет отнесен этот земельный участок, без заявления о государственной регистрации возникновения или перехода права», – комментирует эксперт кадастровой палаты Светлана Кротова.

Право собственности на земельный участок прекращается с момента, когда данный факт будет зафиксирует Росреестр, то есть с даты государственной регистрации прекращения указанного права. При государственной регистрации прекращения права собственности на земельный участок в связи с отказом сразу же осуществляется государственная регистрация права собственности на него муниципального образования, на территории которого он расположен. В течение 5 рабочих дней с даты государственной регистрации права собственности муниципального образования на земельный участок Росреестр направляет уведомления об этом в соответствующий орган местного самоуправления и бывшему собственнику земельного участка.

Отказаться можно не только от права собственности на земельный участок, но и на долю в земельном участке сельскохозяйственного назначения. Порядок действий аналогичен порядку при отказе от права на земельный участок.

Несмотря на то, что процедура отказа от земельных владений в целом достаточно проста, здесь имеются важные нюансы. В частности, отказ от права на земельный участок, на котором имеются какие-либо строения, возможен только при одновременном отказе от права собственности на такие постройки. Избавиться от земли, сохранив при этом право собственности на постройки, не получится, добавили в кадастровой палате.

Теги: #кадастровая палата
Источник: Псковская Лента Новостей
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