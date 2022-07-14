Недвижимость

Сбер: 5,5 тысяч семей в СЗФО приобрели жилье с помощью льготной ипотеки

5500 кредитов по программе «Семейная ипотека» выдал Северо-Западный банк Сбербанка в первом полугодии 2022 года. Это в 2,7 раза больше, чем за этот же период годом ранее. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе банка.

При этом объем льготного кредитования вырос в 3,3 раза и составил 28 млрд рублей. Более половины выданных кредитов с господдержкой для семей с детьми пришлось на Петербург – 3500 сделок на 20 млрд рублей, рост более чем в три раза и в количественном, и в денежном выражении.

«Семейная ипотека» — льготная программа для семей, где хотя бы один ребенок родился после 2018 года включительно или есть ребенок с инвалидностью. По программе можно купить готовое или строящееся жилье от застройщика или построить дом.

Растущая популярность таких кредитов объясняется, прежде всего, существенной выгодой – ставка по «Семейной ипотеке» в Сбере начинается от 5,3%, отметили в банке.

Срок кредита — от 1 года до 30 лет. Первый взнос — от 15% стоимости жилья. В качестве первоначального взноса или его части можно использовать материнский капитал. Кроме того, в рамках программы «Ипотека по двум документам» при покупке вторичного жилья или квартир в новостройках есть возможность использовать материнский капитал для увеличения суммы кредита.

Также по программе господдержки семьи с детьми могут приобрести квартиры в новостройке по ставке от 0,1% годовых в рамках программы субсидирования от застройщика.

Подобрать подходящую квартиру и подать заявку на семейную ипотеку по льготной ставке можно онлайн на Домклик.