Недвижимость

Кадастровые работы по исправлению реестровых ошибок провели в Псковском районе

Реестровые ошибки в отношении 170 земельных участков и трёх объектов капитального строительства удалось исправить благодаря комплексным кадастровым работам, проведенным в Псковском районе на территории двух кварталов в СНТ «Родина» и одного квартала на острове имени Залита. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном управлении Росреестра.

«Благодаря комплексным кадастровым работам, проведенным в Псковском районе на территории двух кварталов в СНТ "Родина" и одного квартала на острове имени Залита, уточнены границы 286 земельных участков, 165 объектов капитального строительства, исправлены реестровые ошибки в отношении 170 земельных участков и трёх объектов капитального строительства», - рассказала заместитель руководителя псковского Росреестра Анна Иванова.

В настоящее время в работе находится 17 кадастровых кварталов в Невельском районе, из которых 13 кварталов - в городе Невеле, два – в деревне Усть-Долыссы, по одному в деревнях Иваново и СНТ «Восход» и один квартал в Псковском района (СНТ «Весна-80»). Работы будут завершены этом году.

«Комплексные кадастровые работы способствуют наполнению ЕГРН точными сведениями о местоположении границ объектов недвижимого имущества (земельных участков, зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства), повышению гарантий прав собственников», - отметила председатель комитета по управлению государственным имуществом Псковской области Наталья Серебренникова.



