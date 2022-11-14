Недвижимость

Нужно ли ставить на кадастровый учёт бани и сараи, напомнили псковичам

Нужно ли ставить на кадастровый учёт хозяйственные постройки - сараи, бани, теплицы, уличные туалеты и душевые, а также иные сооружения, располагающиеся на участке, но не являющиеся жилыми, Псковской Ленте Новостей рассказали в пресс-службе Кадастровой палаты по Псковской области.

«Чтобы зарегистрировать права на постройку, необходимо осуществить её постановку на кадастровый учёт в соответствии с Федеральным законом от 13 июля 2015 года №218 "О государственной регистрации недвижимости». При этом не все сооружения являются «недвижимостью", то есть объектами, в отношении которых осуществляется кадастровый учет и на которые регистрируются права», - отметили в ведомстве.

К основным признакам недвижимого имущества, права на которое подлежат регистрации, можно отнести:

наличие у постройки фундамента, прочная связь объекта с землей, когда перемещение такого объекта невозможно без несоразмерного ущерба его назначению;

материал, из которого изготовлен объект (цельные материалы, а не сборные части).

Если постройка подходит под эти критерии, права на неё необходимо зарегистрировать. Объект, который под них не подпадает, не подлежит постановке на кадастровый учёт и права на него не регистрируются, пояснили специалисты.

«Чаще всего вместе с жилым домом граждане регистрируют права на капитальные гаражи, бани и различные пристройки для животных. Разборные теплицы, беседки и навесы, уличные душевые кабины и туалеты, а также другие негабаритные сооружения можно ставить на своём участке без постановки на кадастровый учет и регистрации прав на них», – отметила эксперт Кадастровой палаты Светлана Волкова.

Есть нюанс, на который нужно обращать внимание – то, какой вид разрешенного использования у участка, подчеркнули в ведомстве. Так, если земельный участок предназначен для ведения огородничества, то возводить объекты капитального строительства на нём нельзя. Можно размещать только хозяйственные постройки для хранения инвентаря и урожая, не являющиеся объектами недвижимости, а вот на садовом участке размещать капитальные вспомогательные постройки, прочно связанные с землей, можно.