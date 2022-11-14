Нужно ли ставить на кадастровый учёт бани и сараи, напомнили псковичам

Нужно ли ставить на кадастровый учёт хозяйственные постройки - сараи, бани, теплицы, уличные туалеты и душевые, а также иные сооружения, располагающиеся на участке, но не являющиеся жилыми, Псковской Ленте Новостей рассказали в пресс-службе Кадастровой палаты по Псковской области.
К основным признакам недвижимого имущества, права на которое подлежат регистрации, можно отнести:
Если постройка подходит под эти критерии, права на неё необходимо зарегистрировать. Объект, который под них не подпадает, не подлежит постановке на кадастровый учёт и права на него не регистрируются, пояснили специалисты.
Есть нюанс, на который нужно обращать внимание – то, какой вид разрешенного использования у участка, подчеркнули в ведомстве. Так, если земельный участок предназначен для ведения огородничества, то возводить объекты капитального строительства на нём нельзя. Можно размещать только хозяйственные постройки для хранения инвентаря и урожая, не являющиеся объектами недвижимости, а вот на садовом участке размещать капитальные вспомогательные постройки, прочно связанные с землей, можно.