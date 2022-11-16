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Недвижимость

Псковичам рассказали о способе в два раза снизить ипотечный платеж

17.11.2022 11:22|ПсковКомментариев: 0

Покупатели квартир в жилом комплексе «Заречье Park» могут вносить только половину ипотечного платежа до момента ввода дома в эксплуатацию. Об этом во время встречи с журналистами на стройплощадке рассказал заместитель управляющего Псковского отделения Северо-Западного банка ПАО «Сбербанк» Игорь Трепов, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Погода нам подарила первый снег, - сказал Игорь Трепов, - а Сбер, который на днях отметил 181-й день рождения, подарил клиентам очень интересную программу. Она позволяет в два раза сократить платеж по ипотеке до момента ввода дома в эксплуатацию. К нам часто обращаются клиенты, которые хотят приобрести квартиру в ипотеку, но при этом вынуждены нести расходы по аренде. Им сложно совместить оплату арендованной квартиры и платежи по ипотеке, обязанность вносить которые наступает с первого дня. Для таких клиентов мы нашли интересное предложение. Вместе с нашим надежным партнером группой компаний "ЛУГ" мы в два раза сокращаем ипотечный платеж».

Он пояснил, что по программе «Ипотека траншами» покупатель квартиры будет вносить только половину платежа до момента сдачи дома. После получения новоселом ключей платеж увеличится до нормальных размеров.

«Скидки никуда не перекидываются, не увеличивают срок ипотеки, стоимость квартиры, - отметил Игорь Трепов. - Это подарок для тех людей, кому сложно на этапе строительства нести двойную финансовую нагрузку. Надеемся, наше предложение оценят жители Пскова».

Подробности по телефону: 8 (8112) 793-793.

В настоящий момент в ЖК «Заречье Park» завершается возведение дома по адресу ул. Алехина, 3 и продолжается строительство по улице Ижорского батальона, 17. Дома строятся в микрорайоне Овсище — уютном и зеленом уголке Пскова, стремительно растущем в последние годы. Микрорайон обладает всей инфраструктурой для комфортного семейного проживания. Здесь расположена школа №3, два детских сада (один из них — новый, построен по нацпроекту «Демография» в прошлом году), новый сквер «Соколинка», сетевые супермаркеты и местные магазинчики, отделение банка и почты. Жители микрорайона используют собственный пляж на реке Великой, который в этом году победил в рейтинговом голосовании и следующим летом будет благоустроен за бюджетный счет. Микрорайон тесно связан с историей Пскова, поблизости расположен Снетогорский монастырь с древними псковскими фресками, на Чертовом ручье стоял лагерем польской король Стефан Баторий, осаждавший город в XVI веке. Современный мост Александра Невского связывает Овсище с торгово-развлекательным центром «Акваполис». Через микрорайон проходят четыре автобусных маршрута.

Теги: #недвижимость #ипотека
Источник: Псковская Лента Новостей
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