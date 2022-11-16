Недвижимость

Можно ли заказать одну выписку из ЕГРН на несколько объектов, рассказали псковичам

Сведения об объектах недвижимости содержатся в выписках из Единого реестра недвижимости. Псковской Ленте новостей в пресс-службе Росреестра по Псковской области рассказали, можно ли по одному запросу получить сведения о нескольких интересующих объектах недвижимости.

Фото: Кадастровая палата Псковской области

Как пояснили в ведомстве, невозможно по одному запросу получить сведения о нескольких интересующих объектах недвижимости. Каждый объект недвижимости является обособленной и самостоятельной единицей и для получения сведений из ЕГРН, необходимо подать запрос на каждый интересующий объект в соответствии с пунктом 4 статьи 62 от 13.07.2015 №218-ФЗ.

«На основании одного запроса о предоставлении сведений выдаётся один документ, в виде которого предоставляются сведения, содержащиеся в Едином государственном реестре недвижимости», – отметила эксперт кадастровой палаты по Псковской области Дарья Чернецова.

Получить сведения из ЕГРН в электронной форме можно, используя:

единый портал государственных и муниципальных услуг;

официальный сайт Росреестра www.rosreestr.gov.ru;

официальный сайт ФГБУ ФКП Росреестра spv.kadastr.ru.

Подать запрос также можно при личном обращении в любое отделение МФЦ, независимо от местонахождения объектов недвижимости.