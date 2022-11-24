Недвижимость

Виды выписок из ЕГРН перечислили псковичам

Из реестра недвижимости можно получить самые различные сведения о недвижимости и правах собственности на неё, а также о сделках, которые были проведены по отношению к этой недвижимости. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Россреестре Псковской области.

«Сведения, содержащиеся в ЕГРН, за исключением сведений, доступ к которым ограничен федеральным законом, являются общедоступными и предоставляются органом регистрации прав любому заинтересованному лицу. Выписка из ЕГРН является источником достоверной информации о каждом объекте, поставленном на кадастровый учёт», – отметила эксперт Кадастровой палаты по Псковской области Дарья Чернецова.

Она добавила, что объём и содержание полученной информации будет зависеть от запрошенного вида документа.

Самые распространенные выписки об объектах недвижимости – это «Выписка об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости» и «Выписка об объекте недвижимости», которая содержит наиболее полную информацию о недвижимости и зарегистрированных правах на неё.

Сведения о переходе прав на конкретный объект, находятся в «Выписке о переходе прав на объект недвижимости», которая содержит данные о каждом из правообладателей в очередности согласно записям соответствующего раздела ЕГРН о регистрации перехода прав от одного лица к другому.

Сведения о зарегистрированных правах на определенную дату или период времени содержатся в «Выписке о правах отдельного лица на имевшиеся (имеющиеся) у него объекты недвижимости».

Узнать информацию о кадастровой стоимости объекта недвижимости можно в «Выписке о кадастровой стоимости объекта недвижимости».

С 1 января 2023 года будет введён новый вид выписки из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) – сведения об установленных в пользу отдельного лица ограничения прав и (или) обременениях объекта недвижимости.

С помощью новой выписки можно будет получить информацию по установленным в пользу отдельного лица ограничениям прав, таких как ипотека, аренда, рента и сервитут. То есть, все, кто имеет право на такую выписку, смогут узнать есть ли у конкретного гражданина ипотечный кредит и сдает ли он свою недвижимость в аренду официально.

Запросить сведения из реестра недвижимости можно через сервис «Личный кабинет правообладателя» на официальном интернет-портале, который позволяет в оперативной форме запрашивать и получать сведения.