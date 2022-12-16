Недвижимость

Правительство Псковской области нашло компанию, которая достроит дом на улице Петровской

Правительство Псковской области нашло компанию, которая достроит дом на улице Петровской. Об этом в своём Telegram-канале сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Фото: Михаил Ведерников /Telegram

«Встретился с собственниками квартир проблемного дома на улице Петровской, чтобы обсудить пути завершения строительства объекта. Ранее правительством региона были проработаны разные варианты достройки. Вместе решили остановиться на самом оптимальном – привлечении к работе подрядной организации без запуска длительной процедуры банкротства застройщика», – отметил глава региона.

Михаил Ведерников пояснил, что удалось найти надёжную компанию, которая готова завершить большую часть работ. Уже заключен соответствующий договор между застройщиком и подрядчиком.

Профильные специалисты будут осуществлять непрерывный контроль за процессом. Глава региона предложил сформировать инициативную группу, которая будет регулярно посещать строительную площадку, вместе со специалистами отслеживать сроки и качество выполнения различных этапов работ

«Людей один на один со своими проблемами не оставим и будем оказывать всю необходимую помощь, чтобы многоквартирный жилой дом был достроен в максимально короткие сроки», – подчеркнул губернатор.

Смотрите также Долгострой на улице Петровской в Пскове хотят завершить без банкротства застройщика

Напомним, в отношении руководителя общества с ограниченной ответственностью, которое занималось строительством многоэтажного дома на улице Петровской, возбудили уголовное дело.