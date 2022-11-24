Недвижимость

Долгострой на улице Петровской в Пскове хотят завершить без банкротства застройщика

Возможные варианты достроить дом №4б на улице Петровской в Пскове без процедуры банкротства застройщика прорабатывают в правительстве Псковской области. Об этом сообщил исполняющий обязанности председателя регионального комитета по региональному контролю и надзору Андрей Кирилёнок, отвечая на обращение на сайте губернатора.

Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области

По его словам, 13 декабря в правительстве Псковской области прошло совещание с дольщиками нежилых помещений коммерческого назначения, до конца текущего года планируется организовать совещание с активной группой дольщиков объекта. О месте и времени проведения мероприятия сообщат дополнительно.

«В силу действия части 4 статьи 23 Федерального закона от 30 декабря 2004 года №214-ФЗ, разработка плана-графика реализации мероприятий по восстановлению прав граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости (дорожная карта), предусмотрена при включении объекта в единый реестр проблемных объектов (ЕРПО). Решение о включении дома в ЕРПО напрямую связано с дальнейшим банкротством застройщика и открытием конкурсного производства. Учитывая, что в правительстве Псковской области продолжается проработка возможных вариантов достройки объекта без процедуры банкротства застройщика, объект в ЕРПО не включен и план-график не разрабатывался», - отметил Андрей Кирилёнок.

Напомним, в отношении руководителя общества с ограниченной ответственностью, которое занималось строительством многоэтажного дома на улице Петровской, возбудили уголовное дело.