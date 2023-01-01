Недвижимость

Собственника здания бойлерной ищут в Пскове

Собственника здания бойлерной ищут в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в городском суде.

В Псковский городской суд поступило заявление комитета по управлению муниципальным имуществом города Пскова о признании права собственности муниципального образования на следующий объект недвижимости: здание (здание бойлерной) с КН 60:27:0060323:280 площадью 11,6 квадратных метров, расположенное по адресу: Псков, улица Белинского, 85.

Заявление принято к производству судьи Псковского городского суда Юлии Дорошенко.

Судебное заседание назначили на 9 февраля в 16:30 в помещении Псковского городского суда по адресу: Псков, улица Петровская, 24, кабинет №9.

«В связи с изложенным всем заинтересованным лицам, которые считают себя собственниками данного имущества либо его иными законными владельцами, предлагается обращаться для решения вопроса о его дальнейшей судьбе либо в комитет по управлению муниципальным имуществом города Пскова (во внесудебном порядке), либо в Псковский городской суд Псковской области для участия в рассмотрении заявления», - добавили в суде.