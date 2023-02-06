Недвижимость

Более двух тысяч детей-сирот стоят в очереди на получение квартиры в Псковской области

2 061 человек в Псковской области числится в списке детей-сирот, нуждающихся в жилищном обеспечении, из них 1 529 человек - в возрасте старше 18 лет. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

Финансирование этой сферы из областного бюджета в 2022 году увеличили на 62 млн рублей. За год удалось приобрести 105 квартир, начато строительство пяти девятиквартирных домов для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. По требованию прокуратуры области финансирование из областного бюджета на приобретение жилых помещений на 2023 год увеличили на 70 млн рублей, планируется купить 107 жилых помещений.

Кроме того, трудоустроенные дети-сироты и дети, оставшихся без попечения родителей, по достижению возраста 23 лет имеют возможность получить сертификат на приобретение жилья за счёт средств областного бюджета. В 2021 году этим правом воспользовались 18 человек (им выделили 18 млн рублей), в 2022 году выдали 4 сертификата (на 6,7 млн рублей). В 2023 году на реализацию этой меры поддержки планируют выделить 60 млн рублей для предоставления 38 сертификатов.

«Органами прокуратуры области принимались меры по понуждению органов опеки и попечительства к исполнению обязанностей по обеспечению сохранности жилых помещений, принадлежащих детям-сиротам, своевременной постановке на учет нуждающихся в предоставлении жилья, пресекалось бездействие судебных приставов, не принимавших должных мер по исполнению вступивших в силу судебных решений о предоставлении жилых помещений», - добавили в прокуратуре.