Недвижимость

В Палкино снесут два аварийных дома

В Палкино снесут два многоквартирных жилых дома, признанных аварийными. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре Палкинского района.

Фото здесь и далее: прокуратура Палкинского района

В 2021 году аварийные дома расселены, однако, в нарушение требований закона, демонтаж указанных домов администрация Палкинского района не произвела. Доступ на аварийные объекты также не ограничили.

«Наличие свободного доступа в аварийные дома влечет возможность совершения преступлений и правонарушений, в том числе поджога, создает реальную угрозу причинения вреда жизни и здоровью, опасность для сохранности имущества неопределенного круга лиц», - прокомментировали в прокуратуре.

Прокурор района в адрес главы Палкинского района направил представление об устранении выявленных нарушений. Рассмотрение акта реагирования и реальное устранение нарушений закона находятся на личном контроле прокурора района.