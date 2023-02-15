Недвижимость

Более двух тысяч квартир смогли приобрести псковичи с помощью жилищных кредитов Сбера в 2022 году

Объем выдачи жилищных кредитов в 2022 году в Псковской области составил более 4 млрд рублей. Об этом передаёт корреспондент Псковской Ленты Новостей со встречи с управляющим Псковским отделением Сбербанка, которая состоялась сегодня, 20 февраля.

Фото: Олег Юшин

«Темпы роста жилищного кредитования замедлились, однако остались на достаточно высоком уровне. Благодаря средствам Сбера жители Псковской области приобрели более 2 000 квартир на общую сумму более 4 млрд рублей», – объяснил ситуацию на рынке ипотечного кредитования управляющий Псковским отделением Сбербанка Владимир Компаниец.

Несмотря на трудности, средний чек жилищного кредита растет. В 2022 году он составил порядка двух млн рублей, что на 19% выше 2021 года.