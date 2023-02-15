Жилые дома «Монолита» аккредитовали все ведущие отечественные банки в сфере ипотечного кредитования

Жилые дома специализированной компании-застройщика «Монолит» аккредитованы всеми ведущими отечественными банками в сфере ипотечного кредитования. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в компании.
Изображение: компания-застройщик «Монолит»
«Квалифицированные специалисты смогут не только подобрать недвижимость по вашему вкусу, но и сформировать заявку на ипотечное кредитование», – добавили в компании.
Также специалисты рассказали, что в ЖК «Завеличенский бульвар» 9-этажный дом №18 строится из современных трехслойных панелей, произведенных по скандинавской технологии. В трех секциях дома богатый выбор планировочных решений от 34 до 75 квадратных метров.
С вариантами квартир можно на официальном сайте компании, о том как приобрести квартиру в новостройке можно узнать по телефону 61-01-11.