Недвижимость

Жилые дома «Монолита» аккредитовали все ведущие отечественные банки в сфере ипотечного кредитования

Жилые дома специализированной компании-застройщика «Монолит» аккредитованы всеми ведущими отечественными банками в сфере ипотечного кредитования. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в компании.

Изображение: компания-застройщик «Монолит»

«Квалифицированные специалисты смогут не только подобрать недвижимость по вашему вкусу, но и сформировать заявку на ипотечное кредитование», – добавили в компании.

Также специалисты рассказали, что в ЖК «Завеличенский бульвар» 9-этажный дом №18 строится из современных трехслойных панелей, произведенных по скандинавской технологии. В трех секциях дома богатый выбор планировочных решений от 34 до 75 квадратных метров.





С вариантами квартир можно на официальном сайте компании, о том как приобрести квартиру в новостройке можно узнать по телефону 61-01-11.