 
Недвижимость

Квартиру отсудили у псковича за неуплату 3 млн рублей налогов

0

Квартиру псковича продадут на торгах из-за неуплаты трех миллионов рублей по налоговым платежам. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе судов Псковской области.

Псковский районный суд в ходе рассмотрения гражданского дела установил, что в связи с наличием у псковича задолженности по уплате налоговых платежей на общую сумму более 3 миллионов рублей налоговая обратила внимание на квартиру налогоплательщика в деревне Гверздонь Псковского муниципального округа.

Поскольку на данный момент мужчина не исполнил обязанность по уплате платежей и санкций, суд пришел к выводу, что налоговый орган вправе погасить долг мужчины за счет квартиры, которую продадут на публичных торгах.

Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михайлович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Top.Mail.Ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026