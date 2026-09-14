Квартиру отсудили у псковича за неуплату 3 млн рублей налогов

Квартиру псковича продадут на торгах из-за неуплаты трех миллионов рублей по налоговым платежам. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе судов Псковской области.

Псковский районный суд в ходе рассмотрения гражданского дела установил, что в связи с наличием у псковича задолженности по уплате налоговых платежей на общую сумму более 3 миллионов рублей налоговая обратила внимание на квартиру налогоплательщика в деревне Гверздонь Псковского муниципального округа.

Поскольку на данный момент мужчина не исполнил обязанность по уплате платежей и санкций, суд пришел к выводу, что налоговый орган вправе погасить долг мужчины за счет квартиры, которую продадут на публичных торгах.