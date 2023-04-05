Недвижимость

Аварийный многоквартирный дом сносят в Пушкинских Горах

Снос многоквартирного дома №12 на улице Почтовой в Пушкинских Горах начался сегодня, 5 апреля. Об этом сообщила глава района Оксана Филиппова на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: Оксана Филиппова / «ВКонтакте»

«Данный дом был признан аварийным и подлежащим расселению и сносу ещё несколько лет назад. В рамках реализации программы "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда" мероприятия по переселению граждан были завершены, а вот снос дома был не выполнен», – отметила глава муниципалитета.

Оксана Филиппова также подчеркнула, что дом №12 на улице Почтовой не только не эстетичен, но и является небезопасным, поэтому подлежит сносу на основании решения суда от 28 августа 2019 года.

Срок завершения работ по сносу - 15 мая 2023 года.