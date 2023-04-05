Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
о показаниях электросчётчика
построй дом своей мечты
Оплата за ОДН с марта
«Европа Плюс» 15 лет лидерства
как юродивый Николка Псков спас
Оазис здоровья под Псковом
Электромиограф госпиталю ВДВ
упростить легализацию переселенцев
Защита для псковских предпринимателей
Господин Рейтингомер
Топ учебных заведений
Договор с «Псковэнергосбыт»
как отдохнуть в Пскове и его окрестностях
Итоги форума работающей молодежи
«Псковэнергосбыт» показания дачникам
«Истфакт»: легендарные мечи Пскова
 
 
 
ещё Недвижимость 05.04.2023 10:360 Губернатор и дольщики посетили долгострой на улице Петровской в Пскове 09.04.2023 13:520 Способы повысить рыночную стоимость квартиры перечислил эксперт 06.04.2023 17:480 Псковичам рассказали, нужно ли платить взносы на капремонт за нежилую квартиру 06.04.2023 11:440 Реестр незавершённых объектов капитального строительства создали в Псковской области 05.04.2023 14:011 В ЖК «Завеличенский бульвар» для покупателей доступны квартиры с отделкой в стиле лофт 05.04.2023 12:360 Аварийный многоквартирный дом сносят в Пушкинских Горах
 
 
 
Самое популярное 03.04.2023 21:253 Суд Москвы арестовал Оксану Федорову по делу о шпионаже 05.04.2023 11:040 Опубликован график отключения горячей воды в Пскове 07.04.2023 07:350 Благовещение Пресвятой Богородицы отмечают православные 7 апреля 07.04.2023 13:548 Музыканта Сергея Шнурова могут выдвинуть на выборы губернатора Псковской области 06.04.2023 23:300 В Псковской области простились с тремя погибшими в ходе СВО военнослужащими
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Недвижимость

Способы повысить рыночную стоимость квартиры перечислил эксперт

09.04.2023 13:52|ПсковКомментариев: 0

Есть ряд способов сделать стандартную квартиру более привлекательной для потенциальных покупателей и повысить ее рыночную стоимость, отметил президент Региональной ассоциации оценщиков, профессор НИУ МГСУ Кирилл Кулаков. Начать стоит с косметического ремонта, уверен он.

«Если вы планируете продажу квартиры, общий совет – вложите средства в косметический ремонт. Практика показывает, что свежие обои и ламинат прибавляют 5-7% к стоимости жилья. Ремонт санузла – дорогостоящее мероприятие, но это прибавляет к ценнику еще 7-9%. Не выбирайте агрессивные цвета кафеля, не реализуйте сложных дизайнерских задумок. Просто чистый санузел производит благоприятное впечатление на потенциальных покупателей: они понимают, что им не придется совмещать новоселье с хлопотным ремонтом. Также можно поднять цену на квартиру на 2-3%, если привести в порядок балкон. Остекление и отделка современными материалами – не очень дорогая работа, поскольку на этом рынке большая конкуренция и хороший выбор материалов», – приводит слова Кулакова радио Sputnik.

Если квартира не требует ремонта, но в ней давно никто не живет, нужно привести ее в порядок перед тем, как выставлять на продажу, продолжил эксперт.

«Помойте окна, проветрите помещение. Если потенциальные покупатели приходят вечером, убедитесь, что все осветительные приборы работают. Лучше продается квартира, которая залита светом – солнечным или электрическим», – пояснил Кулаков.

Важным фактором для будущего владельца квартиры является инфраструктура района, в котором находится эта недвижимость. Поэтому в разговоре с потенциальным покупателем необходимо сообщить обо всех важных объектах, расположенных поблизости, напомнил эксперт.

«До 20% к среднерыночной стоимости может прибавить хорошо развитая социальная, досуговая и, конечно, транспортная инфраструктура района. Так что обязательно нужно рассказать обо всех ключевых объектах потенциальному покупателю. Например, если квартиру приобретает семья с детьми, сообщите о школах, дворцах детского творчества, спорткомплексах. Автомобилистам – о бесплатных парковках, паркингах и автосервисах в шаговой доступности», – посоветовал Кулаков.

Теги: #недвижимость #квартира
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
опрос
Опасаетесь ли развития искусственного интеллекта и нейросетей?
В опросе приняло участие 143 человека
09.04.2023, 14:130 Последние билеты на закрытие фестиваля русской музыки можно купить в Пскове 09.04.2023, 13:520 Способы повысить рыночную стоимость квартиры перечислил эксперт 09.04.2023, 13:330 Стали известны подробности инцидента с падением человека на крышу библиотеки в Пскове 09.04.2023, 13:081 Повреждения дороги над подземным переходом в Великих Луках устранят за счет подрядчика
09.04.2023, 12:570 «Какой монстр»: ласку встретил пскович в лесу 09.04.2023, 12:370 Актриса дубляжа Елена Шульман погибла за день до своего 54-летия 09.04.2023, 12:240 Проезжая часть над подземным переходом провалилась в Великих Луках. ФОТО 09.04.2023, 12:050 Луну в полночь над Псковским кремлем сфотографировал астроном-любитель 
09.04.2023, 11:441 Человек упал с высоты на крышу библиотеки на Завеличье. ВИДЕО 09.04.2023, 11:390 Дороги и тротуары Пскова продолжают приводить в порядок после зимы. ФОТО 09.04.2023, 11:200 Эксперт назвал сферы, в которых нейросети не смогут заменить человека 09.04.2023, 11:010 Великолукский студент стал призером чемпионата России по панкратиону
09.04.2023, 10:380 Фотофакт: Березовый сок начали заготавливать в Новоржевском районе 09.04.2023, 10:190 Посетить мобильный планетарий предлагают гостям музея-усадьбы Софьи Ковалевской 09.04.2023, 09:590 Актер из «Маленькой Веры» скончался через две недели после смерти жены 09.04.2023, 09:380 Вербное воскресенье отмечают православные христиане
09.04.2023, 09:190 Фрагменты самолета Пе-2 начали поднимать из болота в Великолукском районе. ФОТО 09.04.2023, 09:000 Россия оказалась на 50-м месте в мире по уровню инфляции 08.04.2023, 22:000 Прерывистый сон может указывать на опухоль мозга – терапевт 08.04.2023, 21:430 Региональный и федеральный этапы Всероссийской ярмарки трудоустройства пройдут в Псковской области
08.04.2023, 21:210 Правительство дополнительно направит 1 млрд рублей на закупку ветеринарных лекарств 08.04.2023, 21:003 Двое подростков получили ранения при попытке распилить снаряд времен Второй мировой войны 08.04.2023, 20:410 Волонтёры организуют массовые поиски пропавшего 23-летнего псковича 08.04.2023, 20:240 Начался ремонт улиц 128-й Стрелковой Дивизии и Новгородской в Пскове, вводится ограничение движения
08.04.2023, 20:200 В магазинах России заканчивается настольная игра «Монополия» 08.04.2023, 19:580 Снимок с места ДТП с грузовиком в Плюсском районе опубликовали в Сети 08.04.2023, 19:350 Кенгуренок-альбинос родился в российском зоопитомнике 08.04.2023, 19:140 Об изменении в работе Плоской башни предупредили псковичей
08.04.2023, 18:540 Эксперты дали совет имеющим сбережения в иностранной валюте россиянам 08.04.2023, 18:370 Вандалы разломали ограждение у подземного перехода в Великих Луках 08.04.2023, 18:180 Фестиваль национальной кухни представителей разных народов пройдет в Пскове 27 мая 08.04.2023, 17:550 Роспотребнадзор разъяснил права потребителей в случае отмены или переноса концерта
08.04.2023, 17:360 Доплаты получат псковские медики, лечащие больных ВИЧ и туберкулёзом 08.04.2023, 17:171 Номера из популярных балетов исполнили на Фестивале русской музыки в Пскове. ФОТО 08.04.2023, 16:580 Песочную терапию с психологом организовали для вынужденных переселенцев в Пскове 08.04.2023, 16:330 Размер дорожного фонда Псковской области на 2023 год составляет более 13 млрд рублей
08.04.2023, 16:183 Российские дачники могут получить штраф за мойку автомобиля на участке 08.04.2023, 16:0316 Почему в Псковской области массово развалились старые дороги, объяснил губернатор 08.04.2023, 15:370 Названа смертельная опасность курения вейпов 08.04.2023, 15:200 Дом Родзянко в Усвятах отреставрируют за 90 млн рублей
08.04.2023, 15:000 Престарелая учительница разыскивает воспитанницу в Псковской области через проект «Жди меня» 08.04.2023, 14:460 Купальный сезон на реке Великой открыли псковские подростки 08.04.2023, 14:250 Псковским студентам рассказали о жертвах нацизма в годы Великой Отечественной войны 08.04.2023, 14:040 В Пскове установщики баннера передавили саженцы тюльпанов на газоне
08.04.2023, 13:410 Минфин предложил временно освободить от НДС туры по России 08.04.2023, 13:200 Утомлённый водитель автомобиля Ford врезался в грузовик на трассе в Плюсском районе 08.04.2023, 13:010 Ребенка с ДЦП избили в российском детском саду 08.04.2023, 12:430 В Псковской области занялись поиском литературно одарённых школьников
08.04.2023, 12:210 Команда шахматистов Псковского педагогического комплекса представит регион на всероссийском турнире 08.04.2023, 12:020 Россиянам назвали способы избежать переохлаждения на рыбалке 08.04.2023, 11:480 День без осадков и до +17°C прогнозируется в Псковской области 9 апреля 08.04.2023, 11:312 Река Сороть затопила мельницу в Михайловском во время весеннего паводка. ВИДЕО
08.04.2023, 11:110 Михаил Ведерников дал две недели на завершение реконструкции площади в Острове 08.04.2023, 10:500 Влад Топалов и Регина Тодоренко выпустили клип на песню псковича 08.04.2023, 10:250 О необходимости сохранить полноценное почтовое отделение в Пушкинских Горах заявила глава района 08.04.2023, 09:590 Конференция «На каждом метре в городе моём поставить можно памятники славы» пройдёт в Великих Луках
08.04.2023, 09:390 В псковском микрорайоне Паневик осветят 16 улиц 08.04.2023, 09:221 Лазареву субботу отмечают православные верующие 8 апреля 08.04.2023, 09:000 Место остановки двух автобусов изменилось в центре Пскова 08.04.2023, 00:230 Жителей Родины освободят от платы за воду, израсходованную при промывке системы водоснабжения
08.04.2023, 00:080 Страдающего от алкоголизма лабрадора впервые вылечили в приюте 07.04.2023, 23:421 Михаил Ведерников внепланово проинспектировал несколько объектов 07.04.2023, 23:330 Борис Елкин стал вторым в медиарейтинге руководителей региональных центров СЗФО 07.04.2023, 23:182 В Госдуму внесены поправки о пожизненном наказании за госизмену и международный терроризм
07.04.2023, 22:430 Победитель студенческих соревнований по мини-футболу определен в Пскове 07.04.2023, 22:000 Федеральные эксперты оценили работу медучреждений региона по профилю «офтальмология» 07.04.2023, 21:400 День открытых дверей пройдет в Псковском филиале университета ФСИН России 07.04.2023, 21:390 Минюст включил журналиста Бабченко* в реестр иноагентов
07.04.2023, 21:201 Протечки крыши после капремонта в Пскове устранили благодаря судебным приставам 07.04.2023, 21:170 В Псковской области найдена пропавшая после уроков школьница 07.04.2023, 21:038 Идею выдвинуть Шнурова на губернаторские выборы в Пскове разъяснили в «Партии роста»  07.04.2023, 21:000 Прихожан приглашают на субботник у храма Александра Невского в Пскове
07.04.2023, 20:400 Праздничное богослужение прошло в псковском СИЗО 07.04.2023, 20:200 «Беседка»: Дирижер Мариинки Арсений Шупляков о балетном гала-концерте. ВИДЕО 07.04.2023, 20:171 В Псковской области усилен контроль за мерами профилактики клещевого энцефалита 07.04.2023, 20:120 Графику художницы из ганнибаловского Петровского представляют в Великом Новгороде
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2023

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru