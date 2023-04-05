Недвижимость

Способы повысить рыночную стоимость квартиры перечислил эксперт

Есть ряд способов сделать стандартную квартиру более привлекательной для потенциальных покупателей и повысить ее рыночную стоимость, отметил президент Региональной ассоциации оценщиков, профессор НИУ МГСУ Кирилл Кулаков. Начать стоит с косметического ремонта, уверен он.

«Если вы планируете продажу квартиры, общий совет – вложите средства в косметический ремонт. Практика показывает, что свежие обои и ламинат прибавляют 5-7% к стоимости жилья. Ремонт санузла – дорогостоящее мероприятие, но это прибавляет к ценнику еще 7-9%. Не выбирайте агрессивные цвета кафеля, не реализуйте сложных дизайнерских задумок. Просто чистый санузел производит благоприятное впечатление на потенциальных покупателей: они понимают, что им не придется совмещать новоселье с хлопотным ремонтом. Также можно поднять цену на квартиру на 2-3%, если привести в порядок балкон. Остекление и отделка современными материалами – не очень дорогая работа, поскольку на этом рынке большая конкуренция и хороший выбор материалов», – приводит слова Кулакова радио Sputnik.

Если квартира не требует ремонта, но в ней давно никто не живет, нужно привести ее в порядок перед тем, как выставлять на продажу, продолжил эксперт.

«Помойте окна, проветрите помещение. Если потенциальные покупатели приходят вечером, убедитесь, что все осветительные приборы работают. Лучше продается квартира, которая залита светом – солнечным или электрическим», – пояснил Кулаков.

Важным фактором для будущего владельца квартиры является инфраструктура района, в котором находится эта недвижимость. Поэтому в разговоре с потенциальным покупателем необходимо сообщить обо всех важных объектах, расположенных поблизости, напомнил эксперт.

«До 20% к среднерыночной стоимости может прибавить хорошо развитая социальная, досуговая и, конечно, транспортная инфраструктура района. Так что обязательно нужно рассказать обо всех ключевых объектах потенциальному покупателю. Например, если квартиру приобретает семья с детьми, сообщите о школах, дворцах детского творчества, спорткомплексах. Автомобилистам – о бесплатных парковках, паркингах и автосервисах в шаговой доступности», – посоветовал Кулаков.