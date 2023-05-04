Недвижимость

Банки начали поднимать ставки по ипотеке

В начале мая некоторые российские банки ужесточили условия по ипотечным кредитам. Московский кредитный банк (МКБ) повысил ставку по ипотеке на строящееся жилье на 0,8%. Теперь она стартует от 11,5%. На «вторичку» ставка поднялась на 0,55% и достигла 11%.

Совкомбанк увеличил ставки по ссудам на новостройки и готовые квартиры в среднем на 0,5%, до 11,99% годовых. Региональный банк «Санкт-Петербург» поднял ставки льготной ипотеки на 0,3% — по программе на приобретение новостроек они поднялись до 7,65%, а по семейной ипотеке — до 5,65%, пишет RuNews24.

Ранее Банк России предупреждал, что в РФ с 1 мая повысятся надбавки к коэффициентам риска по ипотеке, выдающейся на покупку жилья в новостройках по договорам долевого участия. Регулятор отметил, что мера направлена на ограничение рисков заемщиков и банков. Она позволит финансовым организациям накопить буфер капитала для покрытия рисков, возникающих из-за разницы цен на первичном и вторичном рынках жилья.