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Не только в мышеловке

12.05.2023 12:28|ПсковКомментариев: 0

Мало кто ни мечтает о своём собственном жилье. Кто-то годами копит на заветное гнёздышко, другие оформляют ипотеку. Третьи, у кого нет никакой возможности приобрести недвижимость, живут в ожидании призрачного наследства.

В советское время получить квартиру или комнату в общежитии было гораздо проще - люди могли рассчитывать на помощь государства или предприятия, на котором трудились. Псковская Лента Новостей выяснила, есть ли подобные преференции сейчас, где для этого нужно работать, и сколько придётся стоять в очереди.

 

Малоимущим и детям-сиротам

«Каждый имеет право на жилище», - говорится в статье 40 Конституции РФ, которой закреплено право малоимущих и некоторых других категорий граждан получить жильё бесплатно или за доступную сумму из государственных, муниципальных и других жилищных фондов. Речь идёт о предоставлении недвижимости по договору социального найма.

Для этого малоимущим нужно встать на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях. В Пскове желающим получить социальную квартиру нужно обратиться в управление по учёту и распределению жилой площади администрации города. Аналогичное право по закону есть у детей-сирот и лиц, оставшихся без попечения родителей.

В этом году для данной категории псковичей будут куплены 37 однокомнатных квартир в новых домах в микрорайонах Запсковья. Глава города Пскова Борис Елкин неоднократно подчёркивал, что обеспечение детей-сирот жильем - одна из приоритетных задач властей. В связи с чем в городе строят для сирот отдельные малоэтажные дома - 5 из них в этом году возведут в Любятово. Ввод девятиквартирных домов в эксплуатацию запланирован до 1 июля. Новосёлы заедут в квартиры с отделкой, электроплитой и сантехникой.

«Строительство индивидуальных жилых домов для детей-сирот - пилотный проект для Пскова. На вторичном рынке жилья все меньше квартир, отвечающих требованиям. Губернатор оценил решение и посоветовал другим муниципалитетам взять его на вооружение. Такие дома можно строить для педагогов, врачей или для расселения ветхого жилья», - отмечал Борис Елкин в ходе одного из визитов на строительную площадку.

Но, несмотря на все усилия властей, в Псковской области в списке детей-сирот, нуждающихся в жилищном обеспечении, по-прежнему числится более 2000 человек. Большинство их них уже достигли совершеннолетия.

Псковский адвокат Виктор Городецкий подтвердил, что очередь из желающих получить жильё огромная. Зачастую сиротам приходится обращаться к юристам.

«Мы подаём исковое заявление в суд. И тут уже возникает вторая очередь, по судебным решениям. Законом предусмотрено безусловное право сироты на получение жилья, однако орган власти может обжаловать и затягивать исполнение решения суда. Это связано с финансовыми проблемами, прежде всего», - пояснил он.

Виктор Городецкий заметил, что через судебные решения сироты получают жильё через полгода-год, в зависимости от ситуации. Без обращения в суд, и если не имеется права на внеочередное предоставление жилого помещения (например, при наличии определённого заболевания), ждать придётся гораздо дольше. По словам юриста, очередь по сиротам более-менее двигается, чего нельзя сказать о других списках льготников.

Право на получение мер социальной поддержки по обеспечению жильем имеют и другие льготные категории граждан. Например, ветераны и инвалиды. С полным списком можно ознакомиться на сайте комитета по социальной защите Псковской области.

Профессиональные бонусы

Жильё от государства могут получить не только льготники, но и представители некоторых профессий. Например, педагоги и медицинские работники. Именно для таких специалистов в Пушкиногорском районе намерены возвести целый дом. Его строительство и сдача запланированы на 2024 год. Если пилотный проект окажется успешным и востребованным, практику хотят распространить и на другие муниципалитеты.

Пока же врачи и педагоги могут стать обладателями жилья по федеральным программам «Земский доктор», «Земский фельдшер» и «Земский учитель». Право на компенсацию имеют специалисты, работающие в сельской местности. Врачи получают выплату в размере 1–1,5 млн рублей, фельдшеры — 500–750 тысяч рублей, в зависимости от удаленности населенных пунктов. Учителям положен 1 млн рублей.
В 2023 году на поддержку медиков и педагогов в Псковской области в региональном бюджете запланировано более 110 млн рублей.

Кроме того, многим специалистам выплачиваются компенсационные выплаты за коммерческий наём жилья. На такие же преференции и другую господдержку могут рассчитывать представители ряда профессий. К примеру, сотрудник полиции, имеющий стаж службы в органах внутренних дел не менее 10 лет, имеет право на единовременную социальную выплату для приобретения или строительства жилого помещения. Такая возможность предоставляется один раз за весь период государственной службы.

В других структурах также предусмотрено обеспечение собственным жильём сотрудников с учётом стажа их работы, который разнится в зависимости от ведомства. Зачастую условием получения выплаты на покупку недвижимости выступает отсутствие собственной жилплощади или её скромная площадь. Например, если семья из четырёх человек ютится в однушке 15 квадратов.

Кроме того, сотрудники УМВД, следственных органов, прокуратуры, суда, МЧС и некоторые другие категории работников имеют право на получение бесплатного служебного жилья. Аналогичные помещения положены военнослужащим по контакту, а также проживающим с ними членам их семей.

В настоящее время предоставление служебного жилья практикуют и частные организации. Работодатели из Псковской области и других регионов не обещают квартир в собственность, но могут предоставлять жильё иногородним или компенсировать плату за арендованные помещения. Такие предложения можно встретить в самых разных сферах - служебную недвижимость обещают водителям, трактористам, дорожным рабочим, грузчикам, монтажникам, сиделкам. Часто работодатели оплачивают и проезд от места проживания до места работы и обратно.

Переселенцы и молодые семьи

Принадлежность к профессии не имеет значения, если человек проживает в ветхом жилье. В таком случае он может получить новую квартиру по программе переселения граждан из аварийного жилищного фонда. В настоящее время она рассчитана до 2025 года, пока расселяются только многоквартирные дома, признанные аварийными до 1 января 2017-го. Переселенцы переезжают в помещения той же площади, но в новые, комфортные и уютные.

В этом году в Пскове, Великолукском и Островском районах построят три многоквартирных дома для расселения более 14,5 тыс. кв. м аварийного жилья. На эти цели потратят почти 250 млн рублей.

В Пскове, к примеру, строят многоэтажку на 198 квартир на пересечении улиц Юности и Инженерной. В рамках национального проекта «Жилье и городская среда» сюда переедут жильцы сразу 52 ветхих домов. Псковичи, ожидающие расселения, получат ключи от новых комфортных квартир до конца года. Все жилые помещения сдаются с отделкой и сантехникой.

Еще один способ улучшить жилищные условия - стать участником программы «Молодая семья», которая рассчитана до 2025 года. С ее помощью нельзя получить бесплатную квартиру, но можно рассчитывать на субсидию на приобретение собственного жилья. Другими словами, семье не придётся копить, например, на первоначальный взнос по ипотеке - государство оплатит часть её стоимости, при этом деньги возвращать не придётся.

Главное условие участия в программе заключается в том, чтобы оба супруга находились в возрасте до 35 лет (включительно) и состояли в зарегистрированном браке. Также молодую семью должны признать нуждающейся в улучшении жилищных условий. Например, если у супругов вообще нет квартиры, или они живут с тремя детьми в коммуналке. Кроме того, потребуется подтвердить свою платёжеспособность, чтобы впоследствии оплачивать жильё.

По состоянию на 11 января 2023 года в сводном списке участников программы «Обеспечение жильем молодых семей Псковской области», изъявивших желание получить социальную выплату еще в 2010 году, числилось 200 семей. На жильё претендовали уроженцы Пскова, Великих Лук, Опочецкого, Невельского, Новосокольнического, Порховского, Псковского, Великолукского, Пыталовского, Пушкиногорского, Себежского, Стругокрасненского, Гдовского, Палкинского, Дновского районов. Это бездетные пары, которым положена компенсацию 30% от стоимости жилья; семьи с одним ребенком (компенсация 35%); с двумя детьми (40%); с тремя и более (50%). Многие из них ждут своей очереди по несколько лет - за этот период может меняться не только состав семьи, но и уровень доходов, позволяющий стать участником программы.

Немного больше возможностей получить новое жильё есть у многодетных, среди которых в Псковской области ежегодно проводят конкурс. «Лучшая городская семья» и «Лучшая сельская семья» получают сертификаты на единовременную выплату на улучшение жилищных условий на сумму 2,2 млн рублей.

Помимо этого, семьи, имеющие трёх и более детей, могут встать на учёт на получение бесплатного земельного участка. Но здесь очередь тоже оставляет желать лучшего - почти 2 тысячи претендентов. Дело в том, что земли в регионе много, а инфраструктура, необходимая для проживания с детьми, есть далеко не везде. В обозримом будущем планируется увеличение количества подходящих участков за счёт садоводческих товариществ и межевания дополнительных земельных массивов.

Если вы соответствуете какому-либо из критериев, позволяющих получить бесплатное или льготное жильё, можете смело собирать документы и подавать заявление. Правда, вещи собирать не спешите - очередь может двигаться годами, поэтому придётся запастись терпением. Для самых нетерпеливых и тех, кому жильё ни по одной из программ не положено, продолжают действовать всевозможные ипотечные программы.

Ульяна Ловыгина

Теги: #недвижимость #жилье #семья #дети-сироты #квартира
Источник: Псковская Лента Новостей
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