Недвижимость

Почти 90 млн рублей потратила администрация Пскова на квартиры для детей-сирот

Администрация Пскова заключила 37 муниципальных контрактов на закупку жилых помещений для детей-сирот путем участия в долевом строительстве многоквартирных жилых домов на общую сумму 88 млн 371 тыс. 96 рублей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в городской администрации в ответ на официальный запрос.

Указанная сумма перечислена на счета эскроу в счет оплаты заключенных контрактов, по которым объекты долевого строительства должны быть переданы не позднее 27 декабря 2023 года.

Также в администрации города рассказали о муниципальном жилом фонде, который насчитывает 6 270 жилых помещений, из них социальный наем – 5236, коммерческий наем – 214, аренда – 50, маневренный жилой фонд – 168, служебный наем – 272, жильё для детей-сирот – 330.

«Жилые помещения специализированного жилищного фонда (для детей-сирот и служебные жилые помещения) приватизации не подлежат. Срок действия договора найма специализированного жилого помещения для детей-сирот составляет пять лет», - уточнили в администрации города и заверили, что в случае выявления обстоятельств, свидетельствующих о необходимости оказания лицам указанной категории содействия в преодолении трудной жизненной ситуации, договор найма специализированного жилого помещения может быть заключен на новый пятилетний срок.

По окончании срока действия договора найма принимается решение об исключении жилого помещения из специализированного жилищного фонда и заключении с детьми-сиротами договора социального найма жилого помещения. После этого жильё может быть приватизировано в порядке, установленном действующим законодательством.