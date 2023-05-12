Недвижимость

Как безопасно купить недвижимость без ипотеки, псковичам рассказали в Сбере

По данным аналитиков Домклик, в Сбербанке каждую 15-ю сделку с недвижимостью в СЗФО заключают за свои средства – без использования ипотеки. В офисе банка готовят договор, направляют документы на электронную регистрацию и обеспечивают безопасный расчёт после перехода права, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе банка.

Так, за четыре месяца 2023 года сервисом Сбера «Электронная регистрация» от Домклик для неипотечных сделок жители Северо-Запада воспользовались 6 тысяч раз, услугу «Безопасные расчёты» от Домклик выбирали ещё чаще – 6,2 тысяч раз. При этом клиент сам решает, нужен ему только один из сервисов или оба одновременно. Недавно Домклик запустил новый сервис «Регистрация и расчёты», который объединяет эти две услуги, – с его помощью можно безопасно зарегистрировать право собственности и провести денежные расчёты между сторонами почти в 3 раза дешевле, чем если оформлять их по отдельности. За первый месяц с момента запуска услуги «Регистрация и расчеты» в СЗФО ею воспользовались уже более тысячи раз.

«Если клиент покупает недвижимость без оформления ипотеки, то для проведения безопасной и прозрачной сделки ему достаточно просто подать заявку на регистрацию прав собственности и денежный расчет на сайте Домклик. Сделка пройдет всего в три этапа. На первом выпускается электронная подпись, а втором подаются документы онлайн для регистрации в Росреестре, на заключительном этапе после регистрации прав собственности деньги переводятся продавцу. При этом процесс абсолютно прозрачен для всех участников сделки», - рассказал управляющий Псковским отделением Сбербанка Владимир Компаниец.

Услуга подходит тем, кто покупает или продаёт вторичную недвижимость или дом с участком. В сделке могут участвовать только физлица — и со стороны покупателя, и со стороны продавца.

Записаться на сделку за свои средства в офисе Сбербанка можно с помощью сервиса недвижимости Домклик от Сбера.