Недвижимость

Многодетным семьями в Псковской области планируют предоставлять участки в садоводствах

Многодетным семьями в Псковской области планируют предоставлять земельные участки в садоводствах под строительство. Об этом с заседания комитета по труду и социальной политике Псковского областного Собрания депутатов 31 мая, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Согласно действующему региональному законодательству гражданам, имеющим трёх и более детей, бесплатно в собственность предоставляются земельные участки только с разрешённым использованием «для индивидуального жилищного строительства», законопроект предлагает дополнить виды «ведением личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок)» и «ведением садоводства».

На начало года на территории Пскова находится 948 нераспределённых земельных участков, расположенных в садоводческих товариществах. При этом в очереди на получение земли стоит 1797 многодетных семей.

Таким образом, принятие предлагаемого закона области позволит расширить возможность реализации прав граждан, имеющих трех и более детей, на получение земельного участка в собственность бесплатно, путем увеличения вариантов выбора таких земельных участков гражданами.

«Есть ли желающие, которые хотят иметь такие земельные участки?» – спросил заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов, руководитель фракции «Единая Россия» Армен Мнацаканян.

Первый заместитель председателя комитета по управлению государственным имуществом Псковской области Фаина Гусакова ответила, что такие семьи имеются. «Граждане желают взять, но там нет ИЖС. Есть, кто ждут принятие закона», – пояснила она.

Депутат Псковского областного Собрания Анастасия Повторейко попросила назвать период ожидания для получения участка.

«Постановка на очередь и снятие с очереди, по нашим данным, на май чуть больше. Более 5000 семей претендует в Псковской области на получение участков. Достаточно долгое время получения, особенно в Пскове. Всецело закон поддерживаем, чтобы поменять ситуацию. Есть поддержка для развития личного подсобного хозяйства. Приусадебный участок будет кстати», – пояснила председатель комитета по социальной защите Псковской области Ольга Евстигнеева.

Вице-спикер Псковского областного Собрания депутатов, председатель комитета по труду и социальной политике Игорь Дитрих уточнил, уменьшится ли нагрузка на лист ожидания. «Не создадим ли мы вторую очередь?» – спросил он.

Фаина Гусакова уточнила, что такого быть не должно, так как используется порядок очередности.

«Вторая очередь не предвидится», – заверила Ольга Евстигнеева.