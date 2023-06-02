Недвижимость

Работы на долгострое на улице Петровской, 4Б в Пскове идут по графику - подрядчик

Работы на долгострое на улице Петровской, 4Б в Пскове идут по графику. Об этом сообщил представитель подрядной организации 2 июня в ходе визита на объект губернатора Псковской области Михаила Ведерникова, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Вместе с губернатором объект посетил глава Пскова Борис Елкин. Рабочие уже установили железные двери в квартирах, в ближайшее время заштукатурят подвал. Также в планах - заказ подъемников для инвалидов.

Трудности возникли с импортными запчастями для лифтов, но аналоги комплектующих должны прийти в срок.

Также прорабатывается вопрос подъезда к дому с противоположной улице Петровской стороны. Пока такая возможность отсутствует, требуется согласование, в том числе, с жильцами соседнего дома.

Общественный совет, который также осуществляет контроль за стройкой, обратил внимание подрядчика на подтеки под крышей. Причины пока не выявлялись, но вопросом планируют заняться в порядке очереди.

«Я считаю, мы в графике, все обязательства выполнены», - резюмировал представитель подрядчика.

Губернатор задал ему уточняющие вопросы и поблагодарил за работу. Напомним, в начале года на объект зашел новый подрядчик, подхватив дом на затянувшемся финальном этапе строительства.

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Ранее сообщалось, что в отношении руководителя общества с ограниченной ответственностью, которое ранее занималось строительством многоэтажного дома на улице Петровской в Пскове, возбудили уголовное дело.