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Михаил Ведерников: Один из самых сложных объектов Псковской области скоро будет завершен

04.06.2023 12:31|ПсковКомментариев: 1

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников прокомментировал итоги выезда на стройплощадку многоквартирного дома на улице Петровской, 4б. Как сообщалось ранее, глава региона побывал на объекте 2 июня.

«Вместе с собственниками посетили стройплощадку многоквартирного дома на улице Петровской, 4б. К настоящему времени завершена внутренняя отделка большинства квартир, монтаж скрытой электропроводки и стяжка полов. Продолжается установка балконных и лестничных ограждений, дверных блоков», - написал губернатор в своем телеграм-канале. 

По его словам, сейчас строители занимаются отделкой подвальных помещений, продумывают организацию подъездов к дому с обеих сторон. На следующей неделе придут лифты. 

«Работы идут в графике, один из самых сложных объектов Псковской области уже довольно скоро будет завершён», - заключил Михаил Ведерников.

Напомним, что ранее в отношении руководителя общества с ограниченной ответственностью, которое ранее занималось строительством многоэтажного дома на улице Петровской в Пскове, возбудили уголовное дело. 

Источник: Псковская Лента Новостей
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