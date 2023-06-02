Недвижимость

Михаил Ведерников: Один из самых сложных объектов Псковской области скоро будет завершен

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников прокомментировал итоги выезда на стройплощадку многоквартирного дома на улице Петровской, 4б. Как сообщалось ранее, глава региона побывал на объекте 2 июня.

«Вместе с собственниками посетили стройплощадку многоквартирного дома на улице Петровской, 4б. К настоящему времени завершена внутренняя отделка большинства квартир, монтаж скрытой электропроводки и стяжка полов. Продолжается установка балконных и лестничных ограждений, дверных блоков», - написал губернатор в своем телеграм-канале.

По его словам, сейчас строители занимаются отделкой подвальных помещений, продумывают организацию подъездов к дому с обеих сторон. На следующей неделе придут лифты.

«Работы идут в графике, один из самых сложных объектов Псковской области уже довольно скоро будет завершён», - заключил Михаил Ведерников.

Напомним, что ранее в отношении руководителя общества с ограниченной ответственностью, которое ранее занималось строительством многоэтажного дома на улице Петровской в Пскове, возбудили уголовное дело.