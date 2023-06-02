Недвижимость

Соцгородок должен быть сдан к осени – Михаил Ведерников

Социальный городок в Псковском районе должен быть сдан к осени. Об этом сообщил губернатор области Михаил Ведерников в своём Telegram-канале. Он изложил подробности визита Министра строительства и ЖКХ Ирека Файзуллина в регион.

Фото здесь и далее: Михаил Ведерников / Telegram

«Минстрой всегда оказывает большую помощь Псковской области. Целый ряд объектов строится по программам и конкурсам Министерства, и мы всегда получаем конструктивную обратную связь по всем вопросам», - отметил губернатор.

В частности, при поддержке Министра идёт подготовка к 550-летию Печор.

Он подчеркнул, что без активного и профессионального содействия команды Минстроя реализовать все планы было бы невозможно. Теперь город в течение года получит целый ряд новых объектов практически во всех сферах.

«Завершение строительства Соцгородка также не проходит без содействия и консультаций Минстроя. Не так давно в рамках отчёта рассказывал, насколько это сложный объект, и с какими трудностями нам пришлось столкнуться в процессе возобновления работ после трёхлетнего простоя. Сейчас мы вышли на финальный этап. С Иреком Энваровичем посетили строительную площадку, обсудили ход строительства с подрядчиками. План понятен, работы осталось уже не так много. Движемся к цели – Соцгородок должен быть сдан к осени», - заявил Михаил Ведерников.

Он также поблагодарил Ирека Файзуллина за внимание к региону.

Напомним, строительство социального городка в деревне Борисовичи Псковского района началось в 2013 году. Объект, в котором разместится госучреждение, представляет собой комплекс из пяти малоэтажных многоквартирных зданий, а также центрального административного здания с блоком бытового обслуживания.

На всей территории социального городка будет обеспечена безбарьерная среда: специальные лифты, пандусы для инвалидов-колясочников, организация внутреннего пространства с учётом возможности свободного передвижения маломобильных граждан и обеспечения ухода за ними, а также полная доступность зданий, помещений и открытого окружающего пространства. В штате учреждения социального обслуживания будет работать 111 сотрудников.

По предварительным расчётам финансистов, годовые расходы на содержание социального городка и оказания социальных услуг превысят 92,2 млн рублей: почти две трети этих средств составит плата за проживание – ориентировочно 30 тысяч рублей в месяц, более 35 млн субсидирует областной бюджет.