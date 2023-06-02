Недвижимость

Аварийный дом снесли в Пушкинских Горах

Аварийный дом снесли в Пушкинских Горах при содействии судебных приставов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФССП России по Псковской области.

Фото: пресс-служба УФССП России по Псковской области

Заброшенный дом, признанный аварийным, находился в черте города, на улице Почтовой. Он представлял опасность даже в нежилом состоянии, заметили в ведомстве. На основании решения районного суда судебные приставы возбудили исполнительное производство об обязании районной администрации организовать работы по сносу расселенного аварийного дома.

Судебный пристав неоднократно применял к должнику штрафные санкции. Так, было вынесено постановление о взыскании исполнительского сбора в размере 50 тысяч рублей и установлен новый срок для исполнения решения суда.

Работник администрации трижды привлекался к административной ответственности по частям 1,2 статьи 17.15 и по части 1 статьи 17.14 КоАП РФ (неисполнение должником содержащихся в исполнительном документе требований неимущественного характера в срок и нарушение должником законодательства об исполнительном производстве) с назначением штрафов в размере 30 и 50 тысяч рублей. Штрафы были уплачены в добровольном порядке.

Только после применения принудительных мер должник приступил к сносу аварийного дома. Судебный пристав убедился в его сносе, после чего завершил исполнительное производство.