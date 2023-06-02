Недвижимость

Рекордные 37 млрд рублей взяли на покупку жилья в мае жители СЗФО - Сбер

В мае 2023 года Северо-Западный банк Сбербанка выдал 11 тысяч ипотечных кредитов на сумму 37 млрд рублей. Это рекордные показатели с начала 2023 года. Почти 25% объёма выданных кредитов приходится на семейную ипотеку. Об этом сообщила пресс-служба банка в ходе Петербургского международного экономического форума.

Лидеры по выдаче ипотеки – Санкт-Петербург (20 млрд рублей), Ленобласть (5 млрд рублей), Архангельская, Калининградская и Вологодская области (по 2 млрд руб.). Эти же регионы сохраняют первенство по кредитам на жильё для семей с детьми.

Усилению семейной ипотеки способствовало то, что с 1 января 2023 года программа стала доступна семьям с двумя и более детьми до 18 лет. Кроме того, люди стали чаще обращаться к семейной ипотеке на фоне повышения ставки по ипотечной программе «Господдержка» — с 7 до 8% (в Сбере от 7,3%).

Ещё одной набирающей популярность льготной программой стала «Ипотека для ИТ специалистов», которую запустили год назад. Со старта программы Сбер в СЗФО выдал по ней 7,6 млрд рублей, при этом 5 млрд – в этом году. 75% оформленных кредитов приходится на Санкт-Петербург.

Для справки. Всего за первые пять месяцев 2023 года Сбер на Северо-Западе выдал жилищных кредитов на 154 млрд рублей (87 млрд – в Петербурге). Наибольшим спросом в СЗФО по-прежнему пользуется вторичное жильё, его доля доходит до 60%.

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