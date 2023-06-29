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Ипотека с баллами

06.07.2023 16:39|ПсковКомментариев: 1

Выбирая между «вторичкой» и квартирой в новом доме, конечно, многие выбирают второе. Причин много: обновленные коммуникации, ремонт можно сделать «под себя» да и энергетика в новой квартире, что называется, незапятнанная. Конечно, сложности могут возникать в момент ожидания новой квартиры - пока застройщик возводит новое многоквартирное здание, тебе приходится жить в съемном жилье, соответственно, платить за него арендную плату, а плюсом накладываются платежи по ипотеке за твое собственное будущее «гнездышко». Потянуть сможет не каждый. По этом причине мы несколько лет не могли решиться на ипотеку, но в этом году решение все же было принято. Мы узнали о новой программе «Аренда Бонус», которая помогает людям, оказавшимся в нашей ситуации. 

 

Поскольку для нас эта программа оказалась настоящим спасением, мне захотелось поделиться ею с остальными. Уверена, в нашей ситуации сегодня находятся многие, у кого нет своего жилья и кто вынужден отдавать значительную часть заработка на арендные квартиры. 

Суть программы в том, что ты можешь платить ипотеку за свою будущую квартиру, жить в съёмном жилье, а аренду оплачивать баллами (каждый балл равен одному рублю), которые начисляются при оплате съёмного жилья в сервисе «Яндекс Аренда». Такая программа доступна покупателям квартир во всех московских проектах группы компаний «А101» со сроком сдачи в 2025–2026 годах: «Скандинавия», «Прокшино», «Дзен‑Кварталы», «Бунинские кварталы».

Количество баллов рассчитывается для каждого участника программы индивидуально. На сумму влияют расположение жилого квартала, в котором покупается квартира, её площадь, дата получения ключей и другие факторы. Воспользоваться сервисом может покупатель квартиры в Москве при условии, что она покупается при полной оплате или с помощью ипотечного кредита на стандартных условиях, в рамках программ господдержки или субсидированных ипотечных программ.

Например, мы покупаем квартиру 60 квадратных метров стоимостью 11 млн рублей и с первоначальным взносом 20%, в жилом доме со сроком сдачи в III квартале 2025 года, и по программе получим 1,76 млн баллов. Этой суммы нам хватит на аренду квартиры до момента получения ключей, а именно на 24 месяца, плюс дополнительные 6 месяцев на ремонт или 3 месяца на переезд. При этом мы сами определяем, какое жильё снять и с какой ежемесячной арендной ставкой.

В программе участвуют все квартиры «Яндекс Аренды» в Москве и Санкт-Петербурге. Надеюсь, мой опыт будет полезен для других людей, которые пока еще не решились на ипотеку в новостройке. 

Светлана Климентьева 

Теги: #жилье #новостройки #квартира
Источник: Псковская Лента Новостей
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