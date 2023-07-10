Недвижимость

Среднюю рыночную стоимость квадратного метра жилья установили в Псковской области

Среднюю рыночную стоимость одного квадратного метра общей площади жилого помещения утвердили в муниципальных образованиях Псковской области. В Пскове она составила 81 143 рубля, в Великих Луках - 76 058 рублей. Соответствующий приказ опубликован на сайте нормативно-правовых актов региона.

Установленный показатель поможет определять объем субвенций для местных бюджетов на обеспечение квартирами детей-сирот.

«Утвердить среднюю рыночную стоимость одного квадратного метра общей площади жилого помещения в муниципальных образованиях Псковской области в целях определения объема субвенций, предоставляемых местным бюджетам на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, согласно приложению к настоящему приказу», - говорится в документе.

Стоимость квадратного метра жилого помещения в населенных пунктах, граничащих с Псковом и Великими Луками, также составляет 81 143 рубля и 76 058 рублей соответственно. Стоимость квадратного метра в Псковском районе - 45 895 рублей, в Великолукском - 45 601 рубль.

В других районах наибольшая стоимость квадратного метра жилья установлена в Новосокольническом районе - 40 308 рублей. Наименьшая в Куньинском районе - 27 533 рублей.

Ранее сообщалось, что почти 3,5 млрд необходимо для решения проблемы с очередью по выдаче жилья детям-сиротам в Псковской области.