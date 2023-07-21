Недвижимость

Почти 400 тысяч российских семей взяли льготную ипотеку с начала года

Почти 400 тысяч российских семей воспользовались льготной ипотекой с начала года и смогли улучшить жилищные условия. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по вопросам развития строительной отрасли.

По словам главы государства, строительная отрасль – очень крупный мультипликатор для экономики и демонстрирует очень хорошие показатели. Объем ввода жилья достиг рекордных 102,7 млн квадратных метров.

«Достаточно сказать, что жилья мы столько вообще никогда не строили. Вы знаете это лучше, чем кто-либо – это самый лучший показатель за всю историю России», – отметил президент РФ.

Путин рассказал, что объем строительных работ в 2020-2022 годах увеличился почти на 15%. В первом полугодии текущего года рост составил 9,2%. Продолжается рост объемов многоквартирного жилья: за первые семь месяцев текущего года введено 24 млн квадратных метров. Это плюс 8% к тому, что было, уточнил президент, пишет FlashNord.

Путин также поручил Минстрою ускориться с решением вопроса доступности деревянного домостроения. На совещании прозвучало, что рассматривается возможность строительства девятиэтажных и даже выше деревянных домов.