Недвижимость

Псковская область досрочно завершит программу переселения из аварийного жилья

Псковская область досрочно завершит программу переселения из аварийного жилья. В регион на эти цели из федерального бюджета поступит около 475,9 млн рублей. Об этом депутат Госдумы от Псковской области, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский сообщил в своем Telegram-канале.

«Речь идёт о региональных программах переселения людей из домов, которые были признаны аварийными до 1 января 2017 года. Благодаря опережающему финансированию переселение будет досрочно завершено в нашем регионе и еще в 23 субъектах», - пояснил Александр Козловский.

Это решение председатель правительства РФ Михаил Мишустин анонсировал сегодня, 14 августа.