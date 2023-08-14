Недвижимость

Сбер зафиксировал кредитный бум на частное строительство в Псковской области

Жители Северо-Запада взяли в Сбере кредиты на строительство или покупку частных домов (ИЖС) на общую сумму 4 млрд рублей в июле 2023 года – такой результат стал новым рекордом с момента действия программы. Половина объёма приходится на Санкт-Петербург, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе банка.

Псковичи с начала года получили в Сбере более 135 миллионов рублей ни индивидуальное жилищное строительство. Это практически в 4 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Всего за 7 месяцев банк выдал таких кредитов на 17,2 миллиарда – это в 6 раз больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и в 18,5 раз больше, чем в 2021 году в эти месяцы. Количество оформленной в Сбере ипотеки на индивидуальное жилое строительство в СЗФО выросло в пять и десять раз соответственно.

По программе «Господдержка» выдаётся 68% кредитных средств на строительство частных домов, по «Семейной ипотеке» — 28%, остальные приходятся на «Ипотеку для IT специалистов» и «Сельскую ипотеку». Кредиты на ИЖС без государственного субсидирования занимают менее 1% в общем объёме.

Лидерство по индивидуальному жилищному строительству сохраняют Санкт-Петербург и Ленобласть, на них приходится 70% объемов и 60% количества выданной Сбербанком в СЗФО ипотеки в текущем году.

Высокий прирост на рынке частного строительства связан не только с сезонной активностью покупателей, но и с рядом законодательных реформ, значительно повлияло распространение льготных программ на загородные объекты и смягчение условий выдачи ипотеки. Взять ипотеку на ИЖС сегодня можно без дополнительного обеспечения на период стройки. Также появилась возможность при кредитовании выбирать: самостоятельно строить дом или с подрядчиком.

Аналитики Домклик посчитали: в 2023 году средний размер кредита в РФ на ИЖС составляет 4,3 миллиона рублей, средний первоначальный взнос — 1,2 миллиона рублей, а стоимость объекта недвижимости — 5,6 миллиона рублей. При этом ежемесячный платёж по кредиту на индивидуальное строительство в России в 2023 году составляет 31,4 тысяч рублей. Более половины выданных кредитов на ИЖС в Сбере сейчас приходится на строительство хозяйственным способом, то есть самостоятельно.

Полные условия предоставления ипотеки на ИЖС можно посмотреть на сайте Сбера.